Club Tigres iría por Nicolás Larcamón si Miguel Herrera va a Selección de futbol de México, y es que los rumores de la salida de Gerardo Martino han apuntado a que el Piojo tomará las riendas.

Sin embargo, Club Tigres no se puede quedar a la deriva y sería el actual técnico de Club Puebla, Nicolás Larcamón el que se quedaría al mando del cuadro felino.

Aunque, Larcamón ya había estado en el radar de equipos como Club América o Club Chivas, la realidad es que el estratega se dijo enfocado con La Franja.

Sin embargo, Club Tigres, podría contar con los recursos para hacerle una oferta difícil de rechazar y que se fuera con los felinos.

Y es que la clausula de rescisión es de más de 17 millones de pesos, cantidad que el cuadro regio pagaría sin problema alguno.

Miguel Herrera (Omar Martinez / MEXSPORT)

Miguel Herrera a la Selección de futbol de México

Miguel Herrera está más que listo para tomar las riendas de la Selección de futbol de México y sería el bombero del Tri rumbo a Qatar.

Incluso, mencionó en entrevista con ESPN, que si Gerardo Martino no tenía salud para ir a los encuentros, pues debería de dar un paso al costado.

Cabe recordar, que la Selección de futbol de México no ha podido ganarle a Estados Unidos en 4 encuentros consecutivos.

Cayó en 3 de ellos y empató a cero en el Estadio Azteca en las actuales eliminatorias y en ese sentido los fanáticos pidieron la salida del técnico.

Gerardo Martino (Eduardo Verdugo / AP)

Gerardo Martino y sus problemas de salud

Gerardo Martino, ha tenido algunos problemas de salud que le han impedido viajar a los encuentros y estará ausente contra El Salvador.

En ese sentido, el Piojo Herrera pidió que se hiciera a un lado.

“Nos brinca a todos por qué no va a los partidos por cuestión de salud, pero si no tiene salud, se tendría que hacer a un lado, más allá, no sé qué tenga”, dijo.