En el Club Tigres quieren dejar toda la polémica con el arbitraje de lado, aunque es difícil de hacer, porque se sienten indignados con el trabajo de Fernando Hernández en el duelo ante el Cruz Azul.

El silbante central expulsó a Nicolás López, del Club Tigres, por golpear a Luis Abram, de Cruz Azul, en el rostro en una jugada donde se disputaba el balón.

Minutos después en una acción similar, sólo amonestó a Cristian Tabó, de los cementeros. Para acabarla, producto de estas acciones, Miguel Herrera, técnico felino, fue expulsado.

Hay indignación en los regios, aunque quieren tomar las cosas con calma, sobre todo pensando en el duelo de vuelta ante el cuadro celeste.

Nicolás López de Tigres, golpea a Luis Abram de Cruz Azul

Club Tigres: Cristian Tabó sí me golpeó, acusa Juan Pablo Vigón

Juan Pablo Vigón, jugador del Club Tigres, señaló que Cristian Tabó de Cruz Azul, lo golpeó en la cabeza cuando intentó realizar una chilena.

Y no lo expulsaron como a su compañero Nicolás Diente López.

“Si me da, pero… No lo expulsó, pero a Nico sí. La verdad es que yo no sé…”, comentó el volante de los felinos en conferencia de prensa.

Esto tiene indignados a los regios, pero han quedado en “no meteremos con el arbitraje”. Al final, se respeta su profesión: “Son personas y su criterio se respeta, así debe de ser”.

Las decisiones de los árbitros, “no son cosas que estén en nuestras manos, no las podemos controlar, pero no hay que distraernos por las marcaciones que hacen”.

Club Tigres: Extrañarán a Miguel Herrera

Las consecuencias del juego entre el Club Tigres vs. Cruz Azul, además de la expulsión de Nicolás López, fue que Miguel Herrera, técnico regio, también vio la tarjeta roja.

Lógicamente, el Piojo no estará en la banca en el juego de vuelta. Juan Pablo Vigón reconoció que hará falta ver y escuchar a su entrenador en la cancha.

“Miguel Herrera es nuestro líder, es quien nos dirige, nos grita y tenerlo al lado te motiva. Pero ahora estarán los auxiliares y otros compañeros que estando dentro y fuera nos apoyan mucho”, dijo.