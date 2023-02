Mauricio Culebro, presidente deportivo del Club Tigres se mostró molesto por la salida de Diego Cocca a dirigir a la Selección Mexicana .

En conferencia de prensa, el directivo comentó como se dio el acercamiento de la FMF al Club Tigres y como el argentino decidió aceptar las entrevistas para después tomar el puesto de seleccionadir mexicano.

“Una institución no depende de una sola persona. Hemos dado por terminada nuestra relación laboral con el señor Diego Cocca. Los objetivos siguen siendo los mismos. Un Tigre nunca deja solo a otro Tigre”, dijo Mauricio Culebro en tono muy serio.

Al mismo tiempo, se presentó a Marco Antonio Chima Ruiz, como el nuevo director técnico del equipo, para lo que resta de la campaña.

La salida de Diego Cocca

El presidente deportivo del Club Tigres, Mauricio Culebro, dio a conocer cómo es que se dieron las negociaciones para que Diego Cocca dejara a la institución regia y se pudiera a cargo de la Selección Mexicana.

“Existió comunicación con la gente de la FMF, y con el Comité de Selecciones . Nos manifestaron el interés de hablar con Diego”, mencionó Mauricio Culebro.

No les gustó a los directivos del Club Tigres, que el argentino se viera muy entusiasmado en dirigir al Tricolor: “Hablamos con Diego y la decisión es de él; queremos a gente comprometida y él quería ser parte de esas entrevistas, se llevaron a cabo las entrevistas y el lunes recibimos esas llamada donde... No nos pidieron permiso, sólo nos avisaban que hablarían con Diego porque querían que fuera parte de la Selección”.

Mauricio Culebro no iban a interponerse por la salida del argentino: “Es válido ir a cumplir un sueño, nosotros no vamos a cortarle las a as a nadie, que nos guste o no la decisión está de más. Lo que nos ocupa es Tigres”.

Comunicado Oficial — Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) February 9, 2023

Chima Ruiz, entra como director técnico

Mauricio Culebro, presidente del Club Tigres y Antonio Sancho, director deportivo, presentaron a Marco Antonio Chima Ruiz como el técnico del equipo para terminar la campaña.

Chima quien ha sido el auxiliar institucional del equipo regio en los procesos de Ricardo Ferettti, Miguel Herrera y el mismo Cocca, se dijo entusiasmado con la oportunidad.

“He estado picando piedra por catorce año y si alguien conoce el perfil Tigre, ese soy yo”, mencionó.

Marco Antonio Ruiz forma su cuerpo técnico con Hugo Ayala, Juninho, Marcos Ayala y la asesoría de Juan Carlos Ortega.

