Luego de no lograr los resultados en el pasado torneo, el Clausura 2024 de la Liga MX, la directiva del Club Pumas estaría trabajando en los refuerzos para la próxima temporada.

El Club Pumas se reforzaría con un verdadero fichaje bomba, pues estaría a nada de cerrar la contratación de uno de los mejores defensas de toda LaLiga de España.

De acuerdo a información de varios periodistas como César Luis Merlo, el equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México cerraría el fichaje de Rubén Duarte, quien viene de jugar con el Alavés de España.

La información fue compartida por César Luis Merlo en sus redes sociales, donde aseguró que Rubén Duarte llegaría al Club Pumas como compra definitiva.

¿Quién es Rubén Duarte, el refuerzo del Club Pumas que viene de España?

Rubén Duarte es un futbolista español que juega como defensa, nació en Almería el 18 de octubre de 1995 y se convertiría en el refuerzo bomba del Club Pumas para el Apertura 2024 de la Liga MX.

Antes de su llegada al futbol mexicano para jugar con el Club Pumas, Rubén Duarte jugó en el Alavés y en el Espanyol de la primera división de España.

Además, el defensa ha tenido participación con las categorías inferiores de la Selección de España, pues ha sido convocado para jugar con los equipos Sub 16, Sub 17, Sub 18, Sub 19 y Sub 21.

¿Cuándo debutará Rubén Duarte con el Club Pumas en la Liga MX?

Luego de la inminente llegada de Rubén Duarte al Club Pumas, los aficionados del equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México esperan con ansias su debut en la Liga MX.

Es muy probable que el debut de Rubén Duarte con el Club Pumas en la Liga MX se de en la jornada 1 del Apertura 2024, aunque deberá pasar sus exámenes médicos y completar con los trámites necesarios.

En la jornada 1 del Apertura 2024, el equipo felino recibirá al Club León en la cancha del Estadio Olímpico Universitario el próximo domingo 7 de junio a las 12:00 horas, tiempo del centro de México.