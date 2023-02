Otro jugador del Club Pumas ha sido denunciado por una presunta agresión sexual, ahora se trata de Arturo ‘Palermo’ Ortíz, quien incluso ya fue denunciado.

Este jueves 16 de febrero se presentó ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX), una denuncia en contra de Arturo ‘Palermo’ Ortíz por una presunta agresión sexual.

Según la denuncia, los hechos ocurrieron el pasado 8 de enero, tras el partido de la Jornada 1 del Clausura 2023 ante el FC Juárez en Ciudad Universitaria.

La denunciante señaló que el Palermo Ortíz la llevó a su casa, donde le enseñó su colección de camisetas antes de agredirla sexualmente.

“La suscrita fue citada en la Carpe Artz por Arturo Ortiz Martínez, ya que al ser una figura pública y ser parte del equipo de futbol Pumas quería que me obsequiara un autógrafo”, destaca el documento.

“Me tomó de la mano e intentó llevarme hacia el colchón, yo opuse resistencia y lo jalé hacia la puerta. Cuando de repente me jaló fuertemente hacía él y me empujó al colchón que se encontraba en el suelo, levantó mi vestido y se bajó el cierre del pantalón, Me apretó fuertemente, me sometió y aunque intenté resistirme no pude hacer mucho, ya que instantes después sentí cómo introdujo su miembro dentro de mi vagina”.

Denuncia anónima a la FGJCDMX