Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, sentenció que el Estadio Cuauhtémoc no se convertirá en una cantina y pedirá explicaciones de uso que se hace en los palcos del inmueble.

En las últimas horas, en redes circuló un video en el que se ve a un grupo de personas cantando e ingiriendo bebidas alcohólicas en uno de los palcos del Cuauhtémoc, después del juego Club Puebla vs Santos Laguna.

Esta cuestión ha causado indignación en la ciudad poblana, y el mismo gobernador, advirtió que tomará cartas en el asunto.

“El Cuauhtémoc no será una cantina”: Miguel Barbosa

Al ser entrevistado sobre los videos donde se ve a gente bebiendo en los palcos del Estadio Cuauhtémoc, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, aseguró que se irá a fondo en estos casos.

“ Los palcos no son zona de tolerancia y el estadio no se vuelve una cantina. Si no entienden los concesionarios les cancelamos la concesión y ya, así de sencillo. No vamos a permitir que esto ocurra”, advirtió.

Adelantó que los acuerdos que hay con el Club Puebla, “no tienen estos alcances, se está contraviniendo el convenio que había con el club y los concesionarios. No lo vamos a permitir”.

La zona en donde ocurrieron los hechos es la llamada “Zona Corona Lounge”, donde los propietarios de los palcos pueden quedarse, en teoría, hasta altas horas de la noche, después de terminado el juego.

Miguel Barbosa, gobernador de Puebla. (Cortesía)

Miguel Barbosa tendrá reunión con concesionarios del Estadio Cuauhtémoc

El Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, informó que este martes tendrá una reunión con los concesionarios del Estadio Cuauhtémoc, para saber qué fue lo que ocurrió a detalle.

“¿Qué se creen? Citaré a la directiva y citaré a los concesionarios, hay que poner un alto. Esto no va a poder seguir siendo así”, dijo.

El mandatario explicó que el haber pagado por estar en un palco en una zona exclusiva, “no da derecho de volver al estadio una cantina. Son espacios de privilegio, qué bueno que los paguen, pero no se puede volver al Cuauhtémoc en una cantina”.