Erick Sánchez ha dejado claro que su sueño es irse a Europa pero el Club Pachuca acaba de romper sus ilusiones ya que podría terminar jugando en un equipo de la Liga MX.

Armando Martínez, presidente del Club Pachuca, declaró en una entrevista que si les gustaría que Erick Sánchez juegue en Europa pero que también tienen que priorizar vender para invertir en el equipo.

El Club Pachuca tiene la filosofía de no regalar a sus jugadores y en el caso de Erick Sánchez, quién se ha convertido en un referente del club, deberá considerar en analizar otras ofertas en la Liga MX.

“Paso a paso. Tenemos que estar pensando ahora que toca Mazatlán el fin de semana y luego estaremos pensando en la vuelta contra América. Primero pensando en eso no hay que ir y bueno ya al final de cuentas, entre mi representante y el presidente se encargarán de eso. Pachuca sabe hacer las cosas de la mejor manera y bueno, mi objetivo es ir a Europa, yo siempre he dicho que quiero ir a Europa pero bueno, hay cosas que no están en mis manos” comentó Erick Sánchez en una entrevista.

¿Erick Sánchez ya no se irá a jugar a Europa?

El capitán del Club Pachuca, Erick Sánchez deberá despedirse de su sueño de emigrar al viejo continente pues el presidente del equipo, Armando Martínez, dijo que contemplarán las ofertas de otros equipos en la Liga MX.

“El modelo de nosotros nos obliga a tener que vender a jugadores ya sea en el mercado externo o en el mercado interno. Hemos tenido que vender jugadores a la MLS y yo sí quisiera y Erick también que fuera a Europa y a Europa hasta más barato lo vendemos, pero si no se da a Europa, tendríamos que analizar junto con él si hay alguna oferta importante” expresó Armando Martínez.

A pesar del fuerte deseo de Erick Sánchez por jugar en Europa, el Pachuca tendrá la última palabra ya que su objetivo es invertir en infraestructura para el desarrollo de los jugadores.

“Nosotros y él sí queremos que sea solo a Europa, definitivamente, pero somos un equipo que el modelo te lo marca así y traemos muchos chavos allá atrás que están apretando y ustedes están viendo, Pedro Pedraza, Elías Montiel, debutamos a un chavo, Ángel Estrada el domingo y así atrás también tenemos muchos chavos” explicó Armando Martínez.

"Si no se da a Europa, tendríamos que analizar junto con él si hay alguna oferta importante"🗣️



En @Tuzos saben que el Viejo Continente es prioridad para Erick Sánchez, pero no le cierran a nadie... Esto nos contó EN EXCLUSIVA Armando Martínezhttps://t.co/Og6MnTfcdf pic.twitter.com/cwvqpTGytr — Claro Sports (@ClaroSports) April 24, 2024

Erick Sánchez no quiere jugar en otro equipo de la Liga MX

Erick Sánchez, del Club Pachuca, sabe muy bien qué rumbo tomar pues él solo quiere jugar en Europa y se rehúsa a abrirles las puertas a otros equipos de la Liga MX.

“Yo quiero Europa, mi sueño es Europa, quiero pelear por un sueño en Europa, como se lo dije a mi representante y a gente del club, yo no quiero salir de aquí sino es Europa” aseguró Erick Sánchez.

El “Chiquito” Sánchez quiere seguir los pasos de Hirving “Chucky” Lozano, Erick Gutiérrez y Luis Chávez, ex jugadores del Pachuca que hicieron una carrera en el viejo continente.