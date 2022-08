Ricardo Cadena abandonará el banquillo de Club Chivas, luego de no haber podido conseguir ninguna victoria en lo que va del Apertura 2022.

Amaury Vergara ya habría tomado una decisión y en las próximas horas anunciaría también la salida del director deportivo Ricardo Peláez y el director técnico, Ricardo Cadena.

En ese sentido, de acuerdo con el periodista, César Merlo la directiva ya habría tomado una decisión al respecto.

El colaborar del portal SoyChivaHermano, aseguró que los altos mandos del equipo le darían las gracias en las próximas horas a Ricardo Cadena como entrenador y a Ricardo Paláez como director deportivo.

La derrota ante el Mazatlán FC, sería la gota que derramó el vaso y el Consejo Deportivo del Club, formados por la familia Vergara, habría tomado ya la decisión.

Club Chivas: Se van los Ricardos del equipo

Todo parece indicar que tanto Ricardo Candena como Ricardo Peláez dejarían al Club Chivas.

La familia Vergara habría decidió cortarle la cabeza al técnico y también al proyecto deportivo de Peláez, que no ha traído resultados.

El Club Chivas es el antepenúltimo lugar de la tabla, el 16, c on apenas cinco puntos , producto de dos derrotas y cinco empates. No se ha ganado en el torneo.

Ricardo Cadena entró el torneo pasado por Marcelo Michel Leaño y logró entrar a la Liguilla, pero en este torneo las cosas han salido al revés.

La administración de Ricardo Peláez

Ricardo Peláez llegó al Club Chivas como el salvador del equipo. Afirmó que se hablarían de títulos, no de crisis, y no ha cumplido.

En su adminsitración ha cortado la cabeza de técnicos como Luis Fernando Tena, Víctor Manuel Vucetich y Marcelo Leaño, además de hacer gastar a la familia Vergara, más de 50 millones de dólares en refuerzos que en su mayoría, no funcionaron.

