Ricardo Cadena le ha pedido a los jugadores del Club Chivas que “sigan creyendo” en el Rebaño Sagrado después del momento complicado que atraviesan en el Apertura 2022.

El Club Chivas está sumergido en problemas para definir de cara a la portería en el Apertura 2022; sin embargo, Ricardo Cadena le suplica a sus futbolistas seguir creyendo en el proyecto.

Así lo menciono el estratega mexicano en conferencia de prensa previo al encuentro que sostendrá la escuadra rojiblanca en contra del LA Galaxy el próximo miércoles 3 de agosto.

“¿ Qué hacer? Seguir creyendo , seguir confiando, seguir siendo tipos con personalidad, con carácter, ambiciosos...Los muchachos tiene hambre de trascender, sobresalir y voltear a otros tipos de futbol para ser una opción en sus carreras” apuntó.

“ No hemos tenido capacidad para ofrecer mejores resultados , no hemos tenido capacidad para convertir goles en los partidos y este arranque no hemos podido convertir, hemos quedado lejos de la expectativa y trabajamos todos los días para revertir esa situación” sentenció.

Club Chivas: ¿Ricardo Cadena estará viviendo sus últimos momentos como entrenador del Rebaño?

Ricardo Cadena y el Club Chivas no han podido ganar en 6 jornadas del Apertura 2022, por lo que el entrenador de 52 años de edad estaría viviendo sus últimos momentos al frente del Rebaño Sagrado.

La historia de Ricardo Cadena y el conjunto tapatío tuvo un inicio esperanzador tras la salida de Marcelo Míchel Leaño del cargo, logrando llegar a la liguilla de la Liga MX.

Pero la eliminación frente al Atlas FC dejó entrever que los rojiblancos tenían carencias en cuanto el juego colectivo y en el planteamiento táctico.

Hoy, Chivas es el lugar número 14 de la general en el Apertura 2022 con 5 empates y 1 derrota, registrando 3 goles a favor y 4 en contra.

LA Galaxy vs Club Chivas: Datos del partido

Leagues Cup | LA Galaxy vs Club Chivas | Miércoles 3 de agosto a las 19:30 hrs. | SoFi Stadium

