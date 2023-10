Al término del partido entre Club Chivas y Club Tigres, los aficionados de Chivas agredieron a unos fanáticos de los Tigres en una camioneta que iban de la policía en las inmediaciones del Estadio Jalisco y nadie pudo intervenir.

La violencia en el futbol mexicano sigue estando presente y ahora fue en Guadalajara donde aficionados del Club Chivas agredieron a gente de Club Tigres que iba saliendo del Estadio y al rededor de 20 personas intentaron bajarlos de la camioneta a golpes.

En las inmediaciones del Estadio Jalisco un grupo de aficionados interceptaron una camioneta de la policia en donde iba gente de Tigres para poder agredirla, les aventaron de todo e incluso intentaron voltear la camioneta, por suerte no lo lograron.

#TigresUANL | ¡El colmo! bandidos con playera de #Chivas interceptaron a la afición de Tigres que iba a bordo de camionetas de la policía y no obstante, la agredió.



¿Dónde quedó la integridad de los aficionados?



Jalisco siempre en problemas @FMF @LigaBBVAMX si no es por el… pic.twitter.com/slrxus2T6o — Vladimir García (@VladimirGarciaG) October 29, 2023

¿Cómo quedó el juego entre Club Chivas vs Club Tigres?

Se jugó la jornada 14 del Apertura 2023 entre el Club Chivas en contra del Club Tigres en el regreso del conjunto Tapatío al Estadio Jalisco debido al mal estado de la cancha del Estadio Akron y en el juego el marcador terminó 4-0 para los de Tigres.

Todo empezó muy parejo entre ambos equipos pero el marcador se abrió al minuto 15 gracias a Nicolás Ibañez que estaba en sustitución de André Pierre Gignac que no estaba debido a una suspensión por acumulación de tarejetas.

El argentino no se conformó con un gol y al minuto 53 de la parte complementaria logró poner el 2-0 para el Club Tigres ante el Club Chivas y a pesar de que los locales no bajaron los brazos, no pudieron igualar en nada a los felinos.

Ya para el resto del partido, al minuto 86 apareció el mexicano Diego Lainez para poner el 3-0 en el partido y en el tiempo agregado, Marcelo Flores metió su primer gol con los Tigres para cerrar la goleada de 4-0 ante la Chivas.

Club Tigres. (Refugio Ruiz / MEXSPORT)

No es la primera vez que afición de Chivas golpea a la de Tigres en un partido entre ellos

No es la primera vez que se habla de una acción de violencia entre afición del Club Chivas contra Tigres, pues la última vez que hubo conato de bronca fue en la gran final del torneo pasado en las inmediaciones del Estadio Akron.

En ese partido además de que hubo enfrentamientos entre ambas aficiones, también hubo adentro del estadio pues en cuanto Tigres salió campeón afición de Chivas se saltó a unos palcos en donde había gente de Tigres para agredirlos.

Ahora en esta ocasión después de un partido entre ambos equipos, aficionados de Chivas golpearon a la fanaticada de Tigres y fue en las inmediaciones del Estadio Jalisco cuando los agarraron afuera para bajarlos de una camioneta.

