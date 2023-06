El Club Chivas parece que “romperá” su tradición de no jugar con futbolistas extranjeros, ya que para el próximo torneo, tiene en la mira a dos jugadores de origen español.

Desde la década de los 20′s, cuando el futbol no era profesional, el Club Chivas no juega con futbolistas no nacidos en México.

El último extranjero que jugó en el Rebaño Sagrado fue el francés Enrique Pellat en 1927.

Pero ahora parece que esa tradición reforzada en la época de Jorge Vergara, se romperá de la mano de su hijo Amaury con la llegada de dos extranjeros.

Jugadores con nacionalidad española jugarían en el Club Chivas

En la cartera del Club Chivas está el traer a dos jugadores de origen español, el portero Óscar Whalley, quien es de madre mexicana pero nacido en España, donde ha hecho toda su carrera, jugando hasta en selecciones menores.

El otro español que llegaría al Club Chivas sería Emilio Tame, nacido en Asturias, pero que se ha formado en el Club Puebla.

E juega de mediocampista, cuenta con apenas 18 años y ha tenido poca participación en los equipos de menores de La Franja, así que poco podría aportar al equipo tapatío.

Óscar Whalley (Tomada de video )

¿Se modifican los estatutos del Club Chivas?

A pesar de que el Club Chivas llegó a la final del torneo de Clausura 2023, esto no quiere decir que todo marchen de buena forma en el Rebaño.

Se habla que los estatutos del equipo podrían cambiar para que jugadores extranjeros puedan militar en el club en un futuro cercano.

En el 2012, Jorge Vergara indicó que ningún jugador nacido en el extranjero podría miliar en el equipo tapatío. El reglamento hablaba de que tenía que ser nacido en México invariablemente.

Pero con el paso del tiempo y con el asunto de la doble nacionalidad, esa regla se ha ido interpretando de diferentes formas.

Ahora jugadores que nacieron fiera de México, pero que por sangre pueden obtener el pasaporte mexicano, pueden militar en el Club Chivas.

Esto, además de la dificultad que hay por firmar jugadores mexicanos, habría que el Rebaño Sagrado rompiera su tradición y contrate jugadores de fuera.

Hasta el momento, el cuadro que dirige Veljko Paunovic, no ha dado por oficial ninguna contratación para el próximo torneo.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok