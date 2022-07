Javier Mier, quien actuaba como coordinador de las selecciones nacionales menores, llegará al Club Chivas no por capacidad, sino por su relación con Mariano Varela y la agencia de jugadores, Promofut.

Este miércoles, en las instalaciones del Centro Alto Rendimiento de la FMF, se prevé que Yon de Luisa dé a conocer quién saldrá de la estructura de las selecciones nacionales tras los fracasos de la Sub 20 y Femenil.

Luis Pérez, técnico de la Sub-20, dirá adiós a su proceso, al igual que Mónica Vergara, quien fracasó de manera rotunda en la Selección Mexicana Femenil.

También se irá Javier Mier, pero éste no por despido , sino porque ya tiene todo “planchado”, como se dice por ahí, con una nueva chamba.

Javier Mier se va al Club Chivas por amiguismos

Javier Mier, quien se desempeñaba como coordinador de selecciones menores, dejará el puesto este día, para irse a trabajar al Club Chivas, como gerente de fuerzas básicas.

Esa posición era la que tenía Marcelo Michel Leaño, hasta que le pidió a su amigo Amaury Vergara que cortara a Víctor Manuel Vucetich para tomar el puesto de director técnico.

Pero no es que sea por capacidad, ya que su último informe es encabezado por la eliminación de la Sub 20 y la Femenil. Así que por resultados, no va.

Javier Mier llegará al Club Chivas por sus viejos conocidos , como lo son Mariano Varela, quien actúa como secretario técnico del equipo.

Además de eso, la “membresía” de ser fichado en el Club Deportivo Guadalajara, es que también Promofut, la agencia de jugadores que encabeza el poderoso promotor Eduardo Hernández, lo fichará.

O sea, también trabajará para ellos, lo que es muy peligroso, ya que el talento a futuro del Rebaño podría tener la barrera de que si los muchachos no firman con Promofut, no trascenderán.

Piensa mal...

¿Qué es Promofut?

Promofut, dirigida por Eduardo Hernández es una de las agencias de jugadores más importantes en México.

Por muchos años llevó de la mano la carrera de Rafa Márquez y Chicharito Hernández, y ahora tiene firmados a otros referentes del futbol mexicano como Carlos Vela y Edson Álvarez.

Del primer equipo del Club Chivas, están en su cartera futbolistas como Cristian Chicote Calderón, Alan Torres, Gilberto Sepúlveda, Miguel Ponce y Roberto Alvarado.

