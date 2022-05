Eduardo de la Torre explotó contra Ricardo Peláez, director deportivo del Club Chivas, por el discurso que dio luego de que concretara la renovación de Alexis Vega con el Rebaño.

En su intervención durante el programa ‘La Última Palabra’, de Fox Sports, Eduardo ‘Yayo’ de la Torre criticó el discurso “populista y ligero”, sólo porque un jugador firmara un papel.

Y es que después de que se diera a conocer la renovación del delantero mexicano, el directivo del Rebaño Sagrado aseguró que el equipo será campeón por decimatercera ocasión en su historia.

“Eso es lo malo de este asunto, la verdad. Otra vez el discurso populista fácil, ligero. ¿Por qué? No más porque estampó una firma. No, tampoco. A mí, el discurso ligero populista, sin bases, es muy fácil decirlo. No puede prometer eso”, dijo.

PELÁEZ PROMETIÓ LA 13 DESPUÉS DE LA RENOVACIÓN DE VEGA 🏆#LUP l El directivo de Chivas reapareció y se emocionó con la extensión de Alexis, segundos más tarde aseguro que van por la 13 @guzmanjuegue, @YayoDelaTorreM, @ruubenrod, @dtAlex_Aguinaga, @FerCevallosF pic.twitter.com/oUvVMSgsjz — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 6, 2022

¿Qué dijo Ricardo Peláez tras la renovación de Alexis Vega con el Club Chivas?

Después de lograr la renovación de Alexis Vega con el Club Chivas, la cual parecía muy lejana, Ricardo Peláez se emocionó y dio un emotivo discurso para los fans del conjunto rojiblanco.

Aseguró que, con la renovación de Alexis Vega, y con la determinación de sus demás compañeros, el Rebaño Sagrado sería campeón del futbol mexicano; apenas está en repechaje.

“Es un importante lugar, primero donde estamos (sala de trofeos del Estadio Akron), están todas las copas y con Alexis Vega y sus compañeros vamos a poner la 13 (estrella)”, señaló.

Alexis Vega, quien era fuertemente vinculado a Rayados de Monterrey, renovó su contrato con el Club Chivas hasta el 2024 ; según reportes, tiene una cláusula que le permitiría salir fácilmente a Europa.

Club Chivas juega el repechaje ante el Club Pumas

El Club Chivas tuvo un cierre espectacular con cuatro victorias de manera consecutiva, con lo que logró meterse entre los primeros lugares que otorgan boleto al repechaje.

Para su mala suerte, el equipo quedó emparejado ante el Club Pumas, un club que si bien no tiene el mejor plantel, con Andrés Lillini se han convertido en una amenaza para cualquier equipo.

La ventaja para el Rebaño Sagrado es que jugará el partido a matar o morir en su estadio, con el apoyo de su afición; no obstante, el partido no será nada fácil.

El encuentro se llevará a cabo el día domingo 8 de mayo en punto de las 19:15 horas (tiempo del Centro de México) y se podrá seguir a través de TUDN y Azteca Deportes.