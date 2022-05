Alexis Vega renovó su contrato con el Club Chivas hasta el 2024, cuando todo parecía indicar que se saldría del equipo rojiblanco, ¿pero por qué se quedó?

Fue el propio Alexis Vega quien reveló, en su cuenta de Twitter, algunos de los motivos por los que decidió extender su vínculo con el conjunto de Chivas.

En primera, señaló que decidió seguir en el club rojiblanco “por amor” al equipo, además de que también quiere conseguir el título número 13 para la institución.

“Me quedo por amor al club. Me quedo por la gente que no abandona. Me quedo por qué quiero la 13″, escribió el delantero mexicano en sus redes.

Alexis Vega renovó con Chivas

Nota en desarrollo. En breve más información...