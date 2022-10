Ricardo Peláez ha dejado de ser oficialmente director deportivo del Club Chivas y así lo anunció este martes en conferencia de prensa en Verde Valle.

Fue en la tarde de este martes, cuando comenzó a circular el rumor de que Ricardo Peláez no seguiría en el conjunto rojiblanco, lo cual se reforzó con el anuncio de una conferencia de prensa a las 18:00 horas.

Y es que dieron las 18:02 horas y el Club Chivas publicó el tuit de despedida de Ricardo Peláez, cuando l a conferencia de prensa aún no comenzaba.

Agradecemos a Ricardo Peláez por su compromiso con el Club Deportivo Guadalajara y le deseamos éxito en sus futuros proyectos.

➡️ https://t.co/KJqNpojooG pic.twitter.com/eXx6UpHJG2 — CHIVAS (@Chivas) October 11, 2022

Ricardo Peláez revela cómo le dijeron que no seguiría en Club Chivas

Ricardo Peláez reveló cómo fue el encuentro con Amaury Vergara y su circulo cercano y el momento en el que le dijeron que no seguiría como directivo del Club Chivas.

“Hoy por la mañana no reunimos con el consejo directivo, en la oficina de Amaury Vergara, y tuvimos una plática larga, la cual va a ser inolvidable”, comenzó diciendo.

“Ellos llegaron a la conclusión de que no voy a seguir en la institución. Me agradecieron y yo les agradecí más. Es una decisión que comparto totalmente, mover al técnico o cuatro jugadores no alcanza en una institución de este tamaño”.

“Prometí muchas cosas, pero no me arrepiento. Lo voy a seguir haciendo. No sé que venga para mí, seguramente algo bueno”, agregó.

¿Qué sigue para el Club Chivas?

Ahora el Club Chivas comenzará una nueva etapa sin Ricardo Peláez y ya suenan nombres para tomar el papel del directivo, entre ellos el cuñado de Amaury Vergara.

Ellos tendrán que tomar la decisión de si mantener a Ricardo Cadena como entrenador del primer equipo o la elección de otros técnicos disponibles como Andrés Lillini y Jaime Lozano .

