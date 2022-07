Santiago Ormeño reconoce que le duele que los fans del Club Chivas le quiten la nacionalidad mexicana.

El nuevo delantero del Club Chivas se dijo muy contento de poder volver al Rebaño Sagrado, pero reconoce que le duele que los fanáticos le reclamen “no ser mexicano”.

“Sí siento feo que la gente me quiere quitar mi nacionalidad, también soy peruano, pero soy nacido en México”, dijo el ex delantero del Club Puebla y Club León en entrevista con TV Azteca Deportes.

Y reitera: “Entiendo las opiniones pero ya que me quiten mi nacionalidad sí está feo”.

Santiago Ormeño no pensó dos veces en volver al Club Chivas

Santiago Ormeño aceptó que no pensó dos veces en ir al Club Chivas de nueva cuenta.

Pese a que en 2019 intentó quedarse, entonces el cuerpo técnico y directiva prefirio a Oribe Peralta, pero ahora Ormeño quiere aprovechar esta gran oportunidad que le ha llegado en su carrera.

“Me han recibido bien, ya había estado aquí, había hecho buenos amigos y está Alan Mozo que es mi amigo de toda la vida, no me sentí como nuevo, simplemente como si hubiera regresado”, añadió el jugador.

Y explica que quiere dar la mejor versión que tiene, incluso mejor que la del Club Puebla.

“Sabemos que no vengo de mi mejor año, el anterior fue excelente, pero el que acaba de pasar no, no jugué tanto como quisiera, pero quiero dar mi mejor versión”, dijo el atacante mexicano.

“No la versión del Puebla, estoy seguro que puedo tener una mejor versión que la que tuve ahí”, apuntó el seleccionado nacional de Perú.

Santiago Ormeño. (Cristian De Marchena / Mexsport)

Referentes Chicharito Hernández y Omar Bravo

Santiago Ormeño aseguró que portará el número 14 en el Club Chivas.

“Mi número va a ser el 14, la vara está muy alta; el número de Chicharito pero por qué no soñar en superarlos, también otro delantero que viene a mi mente cuando pienso en Chivas es Omar Bravo”, añadió el refuerzo rojiblanco.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok