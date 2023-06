Ricardo Gareca, quien renunció a Vélez Sarsfield tras sus pésimos números, tiene un futuro incierto y en conferencia de prensa, negó acercamientos por parte del Club América para dirigirlo en el Apertura 2023.

Aunque Ricardo Gareca no tiene claro su futuro tras su renuncia, al cuestionarle sobre un posible interés del Club América, el “Tigre” fue contundente.

““¿América de México? No, no sé nada de eso. Esta es la primera vez que escucho esa noticia”, comentó el técnico de 65 años de edad para ESPN Argentina.

Con esta respuesta dejó claro que la directiva azulcrema encabezada por Santiago Baños no ha tenido acercamiento ni ha preguntado para concretar su llegada al banquillo de las Águilas.

Sin embargo, Gareca fue optimista y no le cierra las puertas a nada, pues no sabe si continuará su carrera dirigiendo a nivel de clubes o a una selección.

“La verdad es que no sé si elegiría club o selección; a nivel de clubes me pondría a trabajar, sin problema; a nivel de selección también me gusta. Lo que sea conveniente y surja me pondría a trabajar”, finalizó el “Tigre”.

Ricardo Gareca. (Carlos Ezequiel Vannoni / Mexsport)

Ricardo Gareca renunció a Vélez Sarsfield

Ricardo Gareca renunció a Vélez Sarsfield a menos de tres meses de haber tomado el equipo y es que los números no lo acompañaron en su segunda etapa dirigiendo al conjunto sudamericano.

La renuncia de Gareca derivo de los malos resultados, pues de 11 partidos dirigidos; sólo pudo ganar en una ocasión, registrando siete empates y tres derrotas; y sumando 18 puntos a falta de nueve partidos por disputar en la Liga Argentina.

Con cuatro títulos locales conseguidos en su primera etapa, el “Tigre” cerró su ciclo, y lo anunció a través de redes sociales el pasado domingo 4 de junio.

“Lo intente, gracias a todos”, escribió en su cuenta oficial de acompañado de una foto, donde se le puede ver sentado en el banquillo con la camiseta de La V Azulada.

Ricardo Gareca. (Captura de Pantalla / Instagram)

Ricardo Gareca y su experiencia mundialista

Ricardo Gareca tiene un gran recorrido dentro del mundo del futbol y ha tenido experiencia mundialista como seleccionador nacional.

En 2015 Ricardo Gareca fue contratado por la Selección de Perú, con la cual tuvo su primer y única experiencia mundialista en Rusia 2018 . Fue el entrenador que regresó a la selección inca a un mundial tras 36 años de ausencia.

En la Copa del Mundo de Rusia 2018 no tuvo su mejor participación, pues quedó eliminado en la fase de grupos, sólo ganó un partido de los tres que disputó.

Cayó con Dinamarca y Francia, mientras que venció a Australia, con tres puntos y siendo tercero de grupo no fue suficiente para clasificar a la siguiente ronda.

En 2022 anunció su salida de la seleccion peruana, tras caer en el repechaje y no acceder al Mundial de Qatar , es así como Ricardo Gareca le puso fin como entrenador de Perú.

