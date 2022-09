Como ya es costumbre, hubo polémica con el arbitraje en el partido entre Club América y Club Chivas; todo por una polémica jugada en la que un supuesto gol del Rebaño no contó.

Y es que la polémica se origió al minuto 55 cuando Guillermo Ochoa atajó un cabezazo de Sergio Flores que aparentemente rebasó la línea de meta.

Sin embargo, el silbante determinó que la anotación no contaría y no revisó la jugada en el VAR lo que causó molestia en los fanáticos rojiblancos.

En ese sentido, los videos comenzaron a circular en las redes sociales desde varios ángulos. El periodista Martín del Palacio compartió uno en específico, donde se muestra que Memo Ochoa atajó el balón a tiempo y nunca cruzó la línea.

“Este video debería de acabar con el debate. Ni cerca de entrar”, escribió. Aunque sin duda, la jugada ha dividido opiniones.

Este video debería de acabar con el debate. Ni cerca de entrar. https://t.co/UmpYKf37Fs — Martín del Palacio Langer (@martindelp) September 18, 2022

Ricardo Cadena se queja del arbitraje

Luego de la polémica, el director técnico de Club Chivas, Ricardo Cadena criticó al arbitraje pero prefirió no hablar mal de los silbantes.

Y es que, Cadena lo dejó todo al criterio del público aunque externó su descontento contra el silbante.

“Del arbitraje no hablo, pero hoy en día es terrible. Juzguen ustedes, no sé por qué no se revisó”, mencionó el técnico.

Además, el estratega aceptó que le dolió la derrota pues no era lo que esperaban.

“A todos nos duele, como institución nos duele, no es el resultado que deseamos ni el que planeamos, mucho menos el que queríamos” agregó

Club América en el Apertura 2022

El Club América atraviesa por uno de sus mejores momentos en el Apertura 2022, es el líder de la tabla de cocientes y se perfila como fuerte candidato para ganar el título.

