Fernando Ortiz, director técnico del Club América, habló sobre los rumores que colocan a Giovani dos Santos en las Águilas para el Apertura 2022.

El ‘Tano’ Ortiz y el Club América viajaron este día a Cancún para realizar la pretemporada de cara al próximo torneo Apertura 2022 y el argentino puso fin a los rumores sobre el supuesto regreso de Giovani dos Santos.

El DT de las Águilas confirmó que Giovani no está contemplado y que no viajó con el equipo para hacer la pretemporada con la institución.

“América es una institución tan grande, que se dicen muchas cosas. Giovani no está con nosotros”, declaró el estratega del Club América.

“Yo no descarto nada, la vida da muchas sorpresas, más con una institución tan grande, pero hoy no está con nosotros, no contamos con él”, enfatizó sobre el futuro de Giovani dos Santos.

Fernando Ortiz (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

¿Israel Reyes llegará al Club América?

El defensor del Club Puebla, Israel Reyes, ha sido pretendido por el Club América de cara al Apertura 2022; sin embargo, no hay nada oficial todavía.

El interés es real, pero Fernando Ortiz, técnico del América, mantuvo el misterio, previo a viajar a Cancún a la pretemporada del equipo.

“Es un excelente jugador, un jugador que todos sabemos sus condiciones, lo ha demostrado en selección. Él, seguro está evaluando las propuestas que debe tener”, declaró el estratega argentino.

“De la parte nuestra, seguimos viendo otros jugadores, pero veremos”, agregó el DT azulcrema.

Israel Reyes (Adrian Macias / Adrian Macias)

Fernando Ortiz agradeció a la directiva del Club América

Fernando Ortiz, técnico del Club América, planificó esta temporada junto a la directiva y vivirá su primera aventura desde la jornada 1 como estratega de las Águilas.

El ‘Tano’ fue ratificado después de su primera temporada como estratega interino y agradeció a la directiva el respaldo que le brindaron.

“Agradezco eternamente. Solamente me queda trabajar y redoblar esfuerzos para poder llevar al América donde se merece estar”, declaró Fernando Ortiz.

