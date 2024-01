Emilio Azcárraga lanzó un brutal mensaje sobre el Club América este viernes 26 de enero, en donde muestra el nivel de exigencia que existe en la escuadra azulcrema.

Emilio Azcárraga habló sobre cómo no cualquier jugador puede portar la camiseta del Club América, y mucho menos después de haber ganado el título ‘14′ en su historia.

A través de un video compartido en redes sociales, se escucha al dueño de las Águilas platicando en entrevista para el podcast oficial del equipo acerca del grupo que se ha formado durante las últimas campañas.

“Lo he comentado con jugadores y cuerpo técnico, hay jugadores que no pueden estar en el América por el tema de la presión... Y no porque no tengas talento, sino porque es un manejo mental bien complejo”, explicó.

“Hay jugadores que no son para estar acá. Los que están, y hoy más que nunca lo veo tanto en las mujeres como en los hombres, el grupo que está ahora y los chavos que vienen empujando son una base super sólida que se da con el trabajo de muchos años”, sentenció.

Club América necesita ganar el bicampeonato y la Concachampions para proclamarse equipo de época

El Club América necesita ganar el bicampeonato en la Liga MX y la Concachampions para poder proclamarse equipo de época de la mano de André Jardine.

Las Águilas han desplegado un futbol que ha maravillado a toda su afición, imponiendo condiciones en el terreno de juego contra cada uno de los rivales que se le ha puesto enfrente.

De los encuentros que ha dirigido el técnico brasileño en la escuadra azulcrema, solo ha caído en dos ocasiones; en su debut con el club y en la semifinal de vuelta ante el Atlético de San Luis.

América se defiende bien, ataca bien y además le gana a sus acérrimos rivales; si la oncena americanista no está haciendo época, está muy cerca de conseguirlo.

Club America

Club América: ¿Cuándo y contra quién juega la Jornada 3 del Clausura 2024?

El Club América no ha perdido ritmo tras haberse coronado campeón de la Liga MX el torneo pasado, pues continúa arrasando con sus rivales a diestra y siniestra.

Las Águilas visitarán al Club Necaxa el próximo sábado 27 de enero a las 21:00 hrs. en la cancha del Estadio Victoria para la Jornada 3 del Clausura 2024.

