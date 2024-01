Andrés Guardado regresó a la Liga MX de la mano del Club León, pero fue el propio Principito el que reveló que el Club América lo buscó antes; no obstante, rechazó a las Águilas.

Fue este martes 23 de enero, cuando Andrés Guardado fue presentado de manera brutal por el Club León, ante cerca de 15 mil aficionados.

Después tocó momento de dar entrevistas a varios medios, como TUDN, en el que reveló que antes que el Club León, el Club América lo buscó para volver a la Liga MX.

Sin embargo, el apodado Principito dijo que decidió decirle que no al Club América, pues en ese momento, no era el paso correcto para su carrera.

Andrés Guardado rechazó al Club América y reveló porqué

En entrevista con TUDN, Andrés Guardado reveló que, en su momento, el Club América lo buscó para que volviera a la Liga MX; no obstante, apenas comenzaba su carrera en Europa.

Fue cuando consumó un lamentable descenso con el Deportivo La Coruña, su primer equipo en Europa, cuando el cuadro de Coapa lo buscó.

Andrés Guardado reveló que agradeció la propuesta del club de Coapa para que no jugara en segunda división, pero apostó por quedarse en Europa.

“Cuando descendí con Deportivo La Coruña me habló el América para venir, me dijeron, ‘vente para acá, no juegues en Segunda División’, pero me dije, ‘a ver, voy a jugar en Segunda, es malo entre comillas, pero es mi último año de contrato y si lo hago bien me va a salir mercado y aposté por eso”, reveló.

Andrés Guardado: ¿cuándo se enfrentará al Club América?

Andrés Guardado ya fue presentado con el Club León y ya está disponible para debutar en cuanto el técnico de La Fiera así lo decida.

Uno de los partidos más esperados por el propio Andrés Guardado debe ser ante el Club América, al que le ha metido varios goles.

El duelo entre Club León y Club América se llevará a cabo en la Jornada 6, el próximo 10 de febrero, en el Estadio Nou Camp, donde el Principito buscará volver a vacunar a las Águilas.

