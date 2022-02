Álvaro Fidalgo, jugador del Club América, le restó importancia al documento enviado por Santiago Baños quejándose ante la Comisión de Arbitraje de la FMF por los trabajos en su contra.

Santiago Baños, presidente deportivo del Club América, manifestó en un largo escrito, su inconformidad ante los trabajos arbitrales que han sufrido el equipo en el Clausura 2022.

Club América vs Club Santos Laguna (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Al respecto, Álvaro Fidalgo aseguró que los jugadores se involucran en temas dentro de la cancha, aunque aceptó que las expulsiones que ha sufrido el equipo han sido injustas.

“En el vestuario hablamos de futbol. Es verdad que en juegos pasados, creo que las expulsiones que hemos recibido no eran merecidas. No es un tema que me competa, eso es cosa del presidente”, dijo.

“A mí me gusta hablar del futbol, lo de los árbitros no es mi cosa… Es muy difícil ser árbitro. El club sacó el comunicado, nosotros lo único que debemos hacer es concentrarnos en el juego que viene”, agregó.

Álvaro Fidalgo y el brutal golpe que se llevó en el último duelo del Club América

A Álvaro Fidalgo, jugador del Club América, le rompieron el labio en el juego contra el Club Santos Laguna, pero en vez de quejarse por la ausencia de la tarjeta roja, lo toma como parte del futbol.

“El árbitro me dio su punto de vista. Me dice que no hace movimiento antinatural, que abre los brazos para protegerse y me impacta. Al final no sé, yo sólo trataba de contarme los dientes”, señaló.

Como anécdota queda que le mandó la imagen de su herida a su abuelo en España: “Me dijo: ‘No me fastidies, eso no es nada. No puedes salir del campo por eso’”.

Álvaro Fidalgo (JONATHAN DUENAS / JONATHAN DUENAS)

Club América, preparado para enfrentarse al Mazatlán FC

Dejando de lado la polémica, el Club América ve hacia adelante, a tratar de aprovechar su semana de tres juegos, ya ganó el primero ante el Club Santos Laguna, ahora va por el Mazatlán F.C.

“Contra Santos necesitábamos de la victoria, el equipo demostró desde el inicio que estamos juntos a muerte. Ante Santos tuvimos una buena reacción. Ahora hay que pensar en el Mazatlán”, señaló.

“Esto es América, presión hay siempre, aunque vayas primero la presión siempre es al máximo. La victoria nos ha salido genial. Ahora hay que ir por los seis puntos que quedan en la semana”, finalizó.