Erick Gutiérrez ha traído nuevas esperanzas al Club Chivas y eso que aún no debuta, pues prometió que puede lograr que Chucky Lozano juegue en el cuadro tapatío.

El volante Erick Gutiérrez, quien regresó de Europa para firmar con el Club Chivas, lo que le dio muchas alegrías a los aficionados tapatíos, quiere darles más.

En entrevista con el portal mediotiempo, el ex jugador del PSV Eindhoven ha prometido que puede traer al Chucky Lozano al chiverío.

El Chucky Lozano actualmente ha reportado a la pretemporada del Napoli, pero su estancia en el cuadro italiano está en duda, ya que hay ofertas de equipos de Arabia Saudita y la MLS.

Chucky Lozano (Alessandro Garofalo/LaPresse / AP)

Erick Gutiérrez llevaría al Chucky Lozano al Club Chivas

Erick Gutiérrez, nuevo jugador del Club Chivas, ha mencionado que puede llevar al Chucky Lozano al Rebaño Sagrado, lo cual sería un bombazo.

“Me encantaría que pudiera venir. La realidad es que el único que lo puede traer aquí soy yo”, dijo en tono sarcástico el futbolista surgido en el CF Pachuca.

“Hablo casi todos los días con él. Le dije: ‘ya estoy en Chivas, ¿cuándo vienes tú?. Se lo dije en broma, sabemos que sería complicado que pidiera llegar, es campeón en Italia, tiene un alto precio”, agregó.

Eso sí, aunque en estos momentos sea complicado traer al Chucky al Club Chivas, Erick Gutiérrez no dejará de intentarlo: “Yo encantado de tenerlo aquí, de revivir los viejos tiempos en el CF Pachuca. Uno nunca sabe lo que puede pasar más adelante”.

Erick Gutiérrez

Erick Gutiérrez llegó al Club Chivas ¿gracias al Pocho Guzmán?

Erick Gutiérrez llegó al Club Chivas gracias a una recomendación de Víctor Pocho Guzmán, así como la que él quiere hacer para que llegue Chucky Lozano al Rebaño Sagrado.

“El Pocho parecía mi representante. El Pocho me mandaba mensajes en broma, me escribía en Instagram: ‘Capitán, véngase para acá’. Después vino la conversación con Fernando (Hierro, director deportivo), quien me dijo que el Pocho parecía mi representante”, contó Erick Gutiérrez.

Erick Gutiérrez y el Pocho Guzmán también compartieron cancha en el CF Pachuca y “me encantará volver a jugar con él”.

