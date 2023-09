Christian Tabó reventó a Cruz Azul este lunes 11 de septiembre, luego de que la escuadra celeste lo dejase ir a préstamo con el Club Pumas por el resto del Apertura 2023.

Christian Tabó destapó algunas cosas que suceden al interior de Cruz Azul, y no tuvo temor en señalar que gente dentro de la institución no lo quería en el equipo.

Durante una entrevista para Fox Sports, el atacante uruguayo que defiende actualmente los colores del Club Pumas, fue cuestionado sobre su salida de La Máquina, a lo que contestó:

“Gran parte del tiempo sentí que la gente no quería que yo estuviera ahí, gente dentro del club que no me quería ahí y que nunca me dieron alguna razón, eso me afectó en el rendimiento”, explicó.

“(Cruz Azul tiene) problemas grandes, a veces repercute en lo deportivo. Les deseo lo mejor y que puedan salir adelante. Es un institución muy grande que no merece estar donde está”, sentenció.

Cruz Azul. (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

Cruz Azul está sumergido en la penúltima posición de la general del Apertura 2023

Cruz Azul se encuentra sumergido una vez más en una crisis que lo tiene ocupando la penúltima posición de la tabla general del torneo Apertura 2023.

La Máquina suma solo 4 puntos de 21 posibles en lo que va del campeonato mexicano, aún y cuando la directiva abrió la cartera para reforzar en todas las áreas al equipo.

Y cuando parecía que saldría del problema tras vencer a Rayados de Monterrey hace un par de semanas, el Club América lo devolvió al camino de la derrota al caer en el Clásico Joven.

Sin entrenador, sin un jugador que marque completamente diferencia y aparezca en los momentos importantes, el conjunto celeste parece estar condenado a ser el hazmerreír del Apertura 2023.

Cruz Azul. (Adrian Macias / MEXSPORT)

Cruz Azul: ¿Contra quién juega en la Jornada 8 de la Liga MX?

Cruz Azul regresa a la acción de la Liga MX el próximo viernes 15 de septiembre dentro del marco de la Jornada 8 del Apertura 2023.

La escuadra dirigida por Joaquín Moreno enfrenta al Mazatlán FC en búsqueda de salir de la racha negativas de resultados en la que se han metido desde hace un par de fechas.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok