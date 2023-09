Uriel Antuna se lanzó en contra de sus compañeros, y asegura que los jugadores que militan en Europa no rinden igual en Selección Mexicana que los futbolistas de la Liga MX.

El atacante de Cruz Azul, Uriel Antuna considera que hay algunos jugadores de la Liga MX que juegan mejor que otros que militan en Europa dentro de la Selección Mexicana.

En entrevista con TUDN, Antuna afirmó que no ve, si el regreso de jugadores mexicanos del futbol europeo puedan influir para bien o para mal en el desempeño del combinado nacional.

“No sé si perjudique o no, no puedo dar una respuesta en concreto, muchas selecciones siempre han sido una mezcla de europeos y de la Liga MX y a veces se ven mejor los de la Liga MX que los europeos. No digo alguien en concreto.” indicó el brujo.

“Me faltó madurez”: Uriel Antuna sobre su regreso a México

Uriel Antuna también habló sobre su regreso a México, pues hay que recordar que el atacante de Cruz Azul tuvo una etapa en el futbol europeo, donde no pudo consolidarse. Ante ello, el jugador mexicano indicó que le faltó madurez.

Uriel Antuna admitió que a él le hubiera gustado hacer carrera larga en el viejo continente en donde estuvo en equipos como las juveniles del Manchester City o Groningen, aunque reconoció que le faltó madurez para seguir adelante en ese sueño, es por ello que se dio su regreso a México.

“Cada uno tiene su perspectiva de por qué regresó a México, en mi caso a la MLS y luego México, en mi opinión, sentí que es una madurez que tomas conforme pasa el tiempo”

“Me hubiera gustado no regresar a México sino seguir ese sueño europeo, sí, iba a sufrir, ganar menos, ir a un equipo más chico, hace falta madurez y creo que eso me falló a mí pero estoy contento, he madurado bien” agregó Antuna.

Uriel Antuna contento con Jaime Lozano

En el tema de Selección Mexicana, Uriel Antuna señaló que está contento con Jaime Lozano, quien llegó para fortalecer la plantilla ya que marca diferencia respecto a un estratega extranjero, por lo que aceptó que un estratega nacional sí ayuda en el entendimiento de los jugadores en el Tricolor.

“Creo que es muy importante que un DT que nos conoce tanto a la mayoría esté a cargo del equipo por muchas circunstancias, es mexicano, joven, quiere trascender, estoy feliz con él y por el equipo que se ve cada vez mejor” mencionó el jugador de Cruz Azul.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok