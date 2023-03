Christian Martinoli ha comenzado a sospechar que alguien en TV Azteca pretende dejarlo fuera, esto tras las filtraciones que ha sufrido últimamente en las transmisiones de la Liga MX.

Christian Martinoli habló sobre la polémica que se suscitó hace un par de semanas con Benjamín Mora, técnico del Atlas FC, previo al Clásico Nacional en un video para el canal de YouTube de Luis García.

El narrador de la televisora de Ajusco aseguró que alguien está “tendiéndole la cama” desde el interior de la empresa, y aunque no tiene prueba de ello, tampoco lo duda.

“Últimamente lo que se filtra valgo madre (...) Me parece que me están haciendo la cama internamente. No tengo ni la más mínima duda. No tengo pruebas, pero tampoco duda”, comentó.

“Así son, recuerda que cuando uno está en la cima, todo el mundo te quiere bajar, pero lo que voy a hacer es que se bajen, pero por los chescos”, finalizó Martinoli.

Christian Martinoli: ¿Cuáles fueron sus comentarios sobre el técnico del Atlas FC?

Christian Martinoli sufrió uno de los resbalones más grandes de su carrera durante el encuentro entre el Club Puebla y el Club Chivas de la Jornada 11 del Clausura 2023.

Los micrófonos de la transmisión del encuentro se quedaron abiertos durante el medio tiempo, momento en el que Martinoli charlaba con Jorge Campos sobre la actualidad de los entrenadores en la Liga MX.

Campos decía que Rafa Puente Jr. estaba cerca de dejar el cargo de técnico en el Club Pumas por los resultados que había ofrecido hasta el momento, por lo que el narrador de TV Azteca contestó.

“Si no han echado al ‘malayo’” (Benjamín Mora) (...) al pendejo del Atlas”, comentó Christian sin percatarse de que estaban al aire.

