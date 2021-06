México.- Christian Eriksen habló por primera vez luego de haber sufrido un infarto durante el partido de la Selección Danesa ante Finlandia correspondiente a la UEFA Euro 2021.

Fue a través del diario La Gazzetta dello Sport como Christian Eriksen se pronunció tras el dramático momento que vivió en el citado partido, donde se desvaneció desatando la preocupación de sus compañeros y familia.

En su mensaje afirmó que se encuentra mejor pero todavía no se recupera del todo. Asimismo, agradeció todas las muestras de cariño recibidas.

“Gracias a todos, no me rindo. Me encuentro mejor ahora, pero quiero entender todo lo que pasó. Quiero dar las gracias a todo el mundo por lo que han hecho por mí. La familia del Inter ha estado muy cerca mía y me emocionó”

Christian Eriksen