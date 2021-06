Christian Eriksen estuvo muerto en algún momento: Médico de Dinamarca

México.- Morten Boesen, doctor de la Selección Danesa, afirmó que Christian Eriksen estuvo muerto por un momento tras desvanecerse en el Dinamarca ante Finlandia.

Después de tan espeluznante momento, Morten Boesen dijo que a Christian Eriksen se le tuvo que aplicar un masaje cardíaco en pos de que siguiera con vida.

De modo que, en determinado momento, el atacante estrella del Inter de Milán tuvo que ser revivido con una recarga de desfibrador.

“He visto lo mismo que ustedes, así que no hay explicación. Christian estuvo muerto en algún momento. ¿Qué tan cerca estuvimos de eso? No lo sé. A los detalles de por qué sucedió no puedo responder. Tuvimos que empezar con un masaje cardíaco y una reanimación porque se había ido. Todo sucedió en un momento, así que no sé muy bien qué decir. Hubo un paro cardíaco y fue revivido con una descarga de un desfibrilador” Morten Boesen

Christian Eriksen (HANNAH MCKAY / AFP)

Christian Eriksen: ¿Cómo está de salud?

Afortunadamente, Morten Boesen reveló que Christian Eriksen se encuentra estable luego de tan desafortunado episodio.

“Hemos hablado con el jugador un par de veces. Todavía está estable y, dadas las circunstancias, está bien. Seguirá en observación y las pruebas están bien, parece. A los jugadores les causó una gran impresión que pudiéramos hablar con Christian. Está de buen humor y los jugadores le han hablado” Morten Boesen

Christian Eriksen (JONATHAN NACKSTRAND / AFP)

¿Qué le pasó a Christian Eriksen?

Así mismo, Morten Boesen, doctor de la Selección Danesa, explicó que Christian Eriksen se encuentra fuera de peligro, toda vez que se le reporta como estable.

Sin embargo, optó por no dar ningún tipo de argumentación en torno al accidente que sufrió el crack danés del Inter de Milán.

“No puedo decir con exactitud qué le paso. Estoy en constante diálogo con Christian, la familia y los médicos. Aún no hay aclaraciones. ¿Qué significa que el jugador está estable? Que está despierto, responde de forma relevante y el corazón late. No tenemos explicación a lo que sucedió. No lo vi directamente. He visto lo mismo que ustedes, así que no hay explicación. Christian estuvo muerto en algún momento” Morten Boesen

Un paro cardíaco estuvo cerca de terminar con la carrera de Christian Eriksen

Por si no bastara, Morten Boesen, médico de la Selección Danesa, dio a conocer la importancia de que Christian Eriksen fuera atendido de manera oportuna

“¿Qué tan cerca estuvimos de eso? No lo sé. A los detalles de por qué sucedió no puedo responder. Tuvimos que empezar con un masaje cardíaco y una reanimación porque se había ido. Todo sucedió en un momento, así que no sé muy bien qué decir. Hubo un paro cardíaco y fue revivido con una descarga de un desfibrilador” Morten Boesen