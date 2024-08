Una de las grandes polémicas en la historia de la Selección Mexicana surgió en torno a la ausencia de Cuauhtémoc Blanco en la convocatoria de Ricardo La Volpe para la Copa del Mundo 2006; lugar que sí ocupó Chiquis García, yerno del entrenador argentino.

Chiquis García ha tenido que lidiar con las constantes preguntas sobre su convocatoria a la Copa del Mundo 2006, escenario al que no acudió Cuauhtémoc Blanco, porque supuestamente no encajaba en el esquema de Ricardo La Volpe.

La decisión de La Volpe generó cientos de debates posteriores, pero esta vez es Chiquis García quien se pronunció al respecto y señaló que si hubiera sido su decisión ‘por supuesto que hubiera llevado a Cuauhtémoc Blanco’.

El espacio en el que Rafael Chiquis García confesó su visión sobre la ausencia de Cuauhtémoc Blanco en el Mundial 2006 fue justo en el podcast de La Volpe, por lo que no tuvo empacho en decirle a la cara su sentir.

¿Qué dijo Chiquis García sobre Cuauhtémoc Blanco y su ausencia en el Mundial 2006?

Chiquis García le dijo a Ricardo Antonio La Volpe que si en él hubiese recaído la decisión de convocar a Cuauhtémoc Blanco en la Copa del Mundo Alemania 2006, no dudaría en llevarlo.

“Si yo hubiera sido el entrenador de la Selección de México, yo hubiera llevado a Cuauhtémoc (Blanco)”, señaló Chiquis García en el podcast Lavolpismo.

“Por más de que no entrara (Cuauhtémoc Blanco) en un sistema de juego, era un jugador que jugando para la selección siempre hacía algo diferente”, argumentó Chiquis.

¿Por qué Ricardo La Volpe no llevó a Cuauhtémoc Blanco al Mundial 2006?

En distintos espacios, Ricardo Antonio La Volpe ha sido cuestionado sobre la ausencia de Cuauhtémoc Blanco en la Copa del Mundo 2006 y la respuesta es la misma: “No entraba en el sistema de la Selección Mexicana”

“Si me equivoqué, perdón, me guío por un sistema. Si lo entienden, que bueno, si no, es problema de ustedes”, indicó La Volpe sobre la polémica ausencia de Cuauhtémoc Blanco.

“Cuauhtémoc es un gran jugador, una figura. Como entrenador siempre dije, y capaz ese es mi error, que el sistema siempre está arriba de los jugadores”, dijo en octubre pasado durante la conferencia previa a la Investidura del Salón de la Fama.