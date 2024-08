La nueva de Televisa: Cade Cowell es uno de los jugadores que más ha destacado en las Chivas en este inicio de torneo. Es por eso que Marc Crosas lanzó el dardo, para que el mexicoamericano llegue a la Selección Mexicana.

Esto se dio en el programa llamado Línea de 4. Marc Crosas junto con otros comentaristas, comenzaron a hablar sobre la posibilidad de que Cade Cowell llegue a la Selección, pues, según ellos, es elegible para Javier Aguirre.

De hecho, Francisco Javier fue el primero en poner el tema sobre la mesa: “El reglamento le ofrece jugar para la selección mexicana, pero no sé que piense Cowell porque no se ha pronunicado al respecto”.

Pero fue Marc Crosas el que llenó de elogios al jugador de Chivas: “Es un tipo de 20 años y con la potencia que tiene. La proyección que tiene, las cualidades que tiene. Yo intentaría hacer todo para convencerlo”

¿Lo que afirman estos talentos de Televisa, es correcto?

¿Cade Cowell podría jugar con la Selección Mexicana?

Pasemos a ver que tanta verdad tienen los dichos de Marc Crosas, sobre la posibilidad de que Cade Cowell juegue con la Selección Mexicana. Primero se debe de aclarar que el reglamento de la FIFA cambió en el año 2020.

Es decir, antes un jugador, por ejemplo: Cade Cowell si participaba con una selección, sea cual sea la categoría y torneo, ya no podía representar a otro país. Al día de hoy, las cosas ya no son así.

El reglamento es claro y tiene varios puntos que se deben cumplir para que el Vaquero cambie de Selección:

No haber jugado más de tres partidos con la Selección Mayor antes de cumplir 21 años, incluidos partidos de clasificación

con la Selección Mayor antes de cumplir 21 años, incluidos partidos de clasificación La última participación con la primera selección tendría que haber sido tres años antes

No haber representado a la selección en competiciones como el Mundial o intercontinentales

Con base en lo anterior, Cade Cowell no podría ser elegible para la Selección Mexicana. ¿Por qué?

Cade Cowell y su pasado por la Selección de Estados Unidos

Como ya vimos, Cade Cowell no podría jugar para la Selección Mexicana, por lo menos en unos 2 años más, pese a que Marc Crosas diga lo contrario. Esto se debe a que el delantero de Chivas tuvo una participación con Estados Unidos que lo detendría.

Pocos lo recuerdan, pero Cade Cowell jugó en la Copa Oro 2023 con la Selección de Estados Unidos. Esto estaría infringiendo la parte del reglamento que dice: “No haber representado a la selección en competiciones como el Mundial o intercontinentales.

Además de: “La última participación con la primera selección tendría que haber sido tres años antes”

Marc Crosas reconoce su error sobre Cade Cowell

Como ya habíamos mencionado, Cade Cowell no puede ser elegible para la Selección Mexicana. Marc Crosas se dio cuenta de esto, horas después y publicó:

“Fe de erratas. A pesar de sus 20 años y contar con características que creo no abundan en nuestros seleccionados, Cade Cowell ya no puede firmar el one time switch y jugar con México tras haber disputado 5 partidos en la Copa Oro 2023.”