Desde hace meses se ha hablado sobre que Chiquete Orozco dejaría Chivas para ir a Europa, pero al fin este jugador se pronunció al respecto.

El defensa central de las Chivas, Chiquete Orozco, es pieza clave para Fernando Gago. Aunque por su corta edad y buen desempeño mostrado lo han puesto en la órbita de equipos de Europa.

Además, se dio a conocer la millonaria cantidad que pide la directiva del Rebaño por este defensor mexicano, dinero que le vendría muy bien, debido a su situación económica.

Y es que en el caso que Chiquetete Orozco se vaya al viejo continente, Chivas se estaría embolsando aproximadamente 10 millones de dólares (180 MDP).

Chiquete Orozco por fin se pronuncia sobre rumores que lo ponen en Europa

Después de ver los rumores que ponían al Chiquete Orozco en Europa, veamos lo que dijo al respecto. Es algo que gustará a fans del Rebaño.

Resulta que el Chiquete Orozco no tuvo el mejor partido en el Chivas vs Xolos jugado el 12 de julio, por lo que aprovechó para publicar unas palabras tras críticas recibidas de los aficionados.

“He leído sus mensajes, soy un jugador que prefiere hablar en la cancha y sé que no fue mi mejor cierre de partido, pero no es un tema de distracción, para eso tengo a la gente correcta a mi alrededor y el respaldo de una directiva que se encargan del resto. Estoy enfocado en Chivas porque no se me ha dicho lo contrario. El martes tengo la oportunidad de revertir este mal momento y a seguirlo dando todo por estos colores”, publicó Chiquete Orozco.

¿Cuánto quedó Chivas vs Xolos? Partido que menciona Chiquete Orozco

En la publicación que hizo Chiquete Orozco sobre su posible salida de Chivas para llegar a Europa. Vemos que menciona que no tuvo su mejor desempeño en el partido contra Xolos, pero ¿qué pasó?

Pues a primera instancia, Chivas perdió contra Tijuana tras una mala actuación del equipo. El resultado fue de 4 a 2. Aunque no refleja todo lo sucedido.

El Rebaño inició el partido siendo mejor e incluso pudo iniciar ganando, pero la mala puntería les afectó. Después por errores defensivos concedieron los goles de los Xolos, que al final, los terminó matando.