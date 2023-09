La Copa Value de la LNBP arrancará del 27 al 30 de septiembre con los mejores 8 equipos de la temporada. Este torneo consta de eliminación directa y Chihuahua será la sede.

Dentro de la presentación de la Copa Value, estuvieron importantes personajes como el Comisionado General de la Liga Sisnova LNBP, Alonso Izaguirre, Carlos Bremer quien es Presidente y Director General de Value, Sergio Ganem Presidente de la Liga Sisnova LNBP y el Presidente del equipo Dorados, Anwar Mauricio.

Carlos Bremer patrocinador de la Copa Value y Presidente se dijo emocionado y contento por lo que está haciendo la liga, donde destacó la visitas que han tenido los colegios con la intención de atraer talento joven.

“Una de la políticas que aplaudo mucho a la liga de basquetbol es la cantidad de visitas que hacen a los colegios cada equipo, esa filantropía no la hacen ningún otro deporte, en este torneo habrá más de 50mil niños invitados” señaló Bremer.

Por otra parte, el Presidente de la LNBP señaló que la Copa Value viene a sustituir lo que es el juego de estrellas de dicha liga, siendo un torneo más tropicalizado como la Copa del Rey de la ACB de España.

Cabe destacar que esta Copa se decidió llevarse a cabo en el Norte de País, ya que Chihuahua es la cuna del basquetbol. A su vez para lo siguientes años y las próximas ediciones, así como la sede se decidirá en el mes de enero en el Congreso Directivo de la LNBP.

El equipo ganador de este torneo tendrá un premio económico de 500 mil pesos, además de la preciada Copa.

Equipos clasificados a la Copa Value

La liga Sisnova de la LNBP llegó a su media temporada y los ocho mejores equipos fueron los clasificados a la Copa Value, ellos son:

Dorados

Santos Potosí

León Abejas

Fuerza regia

Astros de Jalisco

Libertadores de Querétaro

Panteras de Aguascalientes

Halcones

La actividad arrancará el miércoles 27 de septiembre con el encuentro de Fuerza Regia en contra de Halcones de Xalapa o Santos de Potosi que se enfrentan el día hoy.

Ese mismo miércoles a las 8:30 horas Abejas de León se enfrentará ante Dorados de Chihuahua.

Para el día jueves, Astros de Jalisco chocará ante las Panteras de Aguascalientes y más tarde, Libertadores de Querétaro enfrentará a Santos de Potosí o Halcones de Xalapa.

Torneo 3 x 3 categoría Sub 12 y Sub 18

Dentro de la Copa Value, habrá activaciones a las afueras del Estadio Manuel Bernard Aguirre, donde se instalarán canchas para los niños que asistan, los cuales tendrán la posibilidad de participar en un mini torneo de 3x3 para categorías Sub 12 y Sub 18.

