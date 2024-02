Este sábado no solo se juega el América vs Cruz Azul, también es día para el juego Chivas vs Pumas; te decimos a qué hora es y en donde podrás verlo en vivo.

Chivas vs Pumas no es considerado un clásico como tal en el futbol mexicano; sin embargo, es un duelo entre dos de los cuatro grandes del futbol mexicano.

Hay mucha historia entre ambos, como la final que Pumas le ganó a Chivas en el 2004, así como juegos en fase final en los últimos años.

Además de la gran rivalidad entre ambos clubes, el duelo de este sábado podría significar el debut de Chicharito Hernández, quien por primera vez entró en la convocatoria del Rebaño.

Chivas vs Pumas convocatoria: Chicharito podría volver a jugar con el Rebaño

El Chivas vs Pumas será visto por millones de aficionados, no solo por el atractivo encuentro que representa, sino por el posible debut de Chicharito Hernández.

Chicharito Hernández, quien regresó a Chivas después de casi 14 años, entró por primera vez a una convocatoria de Fernando Gago, por lo que podría tener minutos.

La última vez que Chicharito Hernández jugó un partido oficial con Chivas fue en el torneo Bicentenario 2010, donde anotó en la goleada del Rebaño 6 a 2 al Club Santos Laguna.

Mientras que el último gol de CH14 con el Rebaño fue en un duelo amistoso en julio del 2010 ante el Manchester United, equipo que recién lo había fichado.

Chicharito Hernández. (Luis Fernando Toris / MEXSPORT)

¿A qué hora juega Chivas vs Pumas hoy sábado 24 de febrero?

El juego Chivas vs Pumas, donde se podría dar el regreso a las canchas de Chicharito, se jugará la noche de este sábado 24 de febrero en punto de 19:00 horas, tiempo del centro de México.

El escenario de este partido será el Estadio Akron, ese que Chicharito inauguró con su gol ante el Manchester United y donde espera volver a meter muchos tantos más.