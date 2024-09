Luego de que la directiva del Club León anunciara que Jorge Bava dejó de ser el director técnico del equipo esmeralda, Andrés Guardado podría tomar el puesto aunque siga activo.

El regreso de Andrés Guardado a la Liga MX no ha sido el mejor, pues el ex mediocampista del Real Betis se lesionó y no pudo tener muchos minutos con el Club León en el Clausura 2024.

Es por ello que muchos aficionados han mencionado que lo mejor en la carrera del histórico futbolista mexicano es el retiro, por lo que ya tuvo un ofrecimiento para ser el director técnico de los panzas verdes.

Según información de Marco Cancino, comentarista de TUDN, la directiva del Club León le ofreció tomar al equipo, sin embargo, el Principito les dijo que todavía no piensa en el retiro.

¿Andrés Guardado será auxiliar de Javier Aguirre en la Selección Mexicana?

En entrevista con David Faitelson, Andrés Guardado habló de la posibilidad de incorporarse al cuerpo técnico de Javier Aguirre y estar con la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

“Tuve una llamada interesante con Javier (Aguirre), más que nada porque fui el último capitán en el Mundial, él quería que compartiera experiencias de lo que viví, compartí vestidor con muchos de los que están ahora. Simplemente hablar de eso”, inició Andrés Guardado.

“La verdad es que hubo una charla muy extendida e interesante con Javier. Sí, se quedaron las puertas abiertas para el día de mañana, si se da, ir a trabajar a la Selección Mexicana y ver en qué puedo ayudar ahí”, agregó.

Andrés Guardado quiere estar el Mundial 2026 como auxiliar de la Selección Mexicana

En la misma entrevista, Andrés Guardado habló de su deseo de permanecer al cuerpo técnico de Javier Aguirre que comandará a la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

“Sin pensarlo (aceptaría ser parte del cuerpo técnico de la Selección Mexicana). Para el Mundial 2026 voy a estar retirado, seguro, y si me llega la invitación no me lo pensaría. Vivir dentro un Mundial desde otro punto de pista y otra responsabilidad”, dijo Andrés Guardado.

“Sin tener la responsabilidad de ser Javier Aguirre, pero estar detrás aportando los conocimientos que uno tuvo como jugador y al mismo tiempo aprender para tu futuro como entrenador, es súper enriquecedor”, agregó.