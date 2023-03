Chicharito Hernández seguirá sin ser llamado a la Selección Mexicana, la cual ahora vive una nueva era bajo las riendas del técnico argentino Diego Cocca.

Desde que se nombró a Diego Cocca como nuevo DT del Tri, se especuló con el regreso de Chicharito Hernández, quien ya no fue llamado por Gerardo Martino.

Pero el actual delantero del LA Galaxy no regresará a la Selección Mexicana, al menos no para el partido amistoso ante Estados Unidos en el mes de abril, de acuerdo con Claro Sports.

Diego Cocca. (David Leah / MEXSPORT)

Chicharito Hernández: ¿Por qué no será convocado por Diego Cocca?

Chicharito Hernández no regresará a la Selección Mexicana, al menos no en abril, pero no se debe a un tema extradeportivo, como en el caso de Gerardo Martino.

La razón por la que Diego Cocca no contará con el delantero del LA Galaxy es que prácticamente porque no tiene ritmo de juego , pues ha sufrido lesiones.

El delantero mexicano no ha visto acción en esta temporada de la MLS, donde su equipo ya ha jugado cuatro partidos, aún sin conocer la victoria.

Por su falta de juego y ritmo, no estará en la convocatoria para el duelo amistoso ante Estados Unidos en el mes de abril.

Así que Chicharito tendrá que esperar para regresar al Tri al menos hasta junio, cuando se lleve a cabo la semifinal de la Nations League, la Copa Oro en julio o la fecha FIFA de septiembre.

Chicharito revela que ya tuvo contacto con Diego Cocca

Chicharito no será contemplado por Diego Cocca para el próximo partido de la Selección Mexicana, pero es casi un hecho que el argentino lo convocará en un futuro cercano.

El propio CH14 reveló en un evento que ya tuvo contacto con Diego Cocca, quien le hizo saber que, al igual que todos los futbolistas mexicanos, tiene las puertas de la selección abiertas.

La última vez que Chicharito Hernández visitó la camiseta de la Selección Mexicana fue en septiembre del 2019 , cuando jugó un partido amistoso en Estados Unidos.

