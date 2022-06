El Chicharito Hernández no es un jugador de carácter, dice el ex futbolista y goleador Matador Hernández.

Y todo esto tiene qué ver con que Chicharito Hernández tiene nulas esperanzas de que Gerardo Martino lo llame a la Selección Mexicana para la Copa Mundial de Futbol de la FIFA Qatar 2022.

Por ello, Luis Hernández, el Matador, asegura que el Chicharito Hernández es un jugador que no ha demostrado su carácter.

“Javier (Hernández) ha estado callado y se dedica al futbol, respetuoso de la decisión del Tata (Martino), no ha cuestionado por qué no está y si no lo hace, pues no es un jugador con carácter, para mí”, dijo el Matador en entrevista con el diario Récord.

El ex jugador añadió que: “Javier siempre se ha distinguido por sus goles con la Selección Mexicana, pero si la selección no juega para el común del equipo, aunque vaya Chicharito no va a pasar nada”.

Chicharito Hernández ya contactó al Tata Martino

El Chicharito Hernández hace algunos días aseguró en una rueda de prensa que ya había tenido contactos con el Tata Martino.

Hernández Balcázar busca volver al equipo mexicano, del que es máximo goleador y con el que aspira disputar su cuarto mundial (Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018).

Y cuando Martino fue cuestionado sobre la reunión que quiere el ex delantero del Manchester United, el argentino respondió que no porque se reúna con alguien significa que se llegará a una convocatoria con la Selección Mexicana.

Chicharito Marco Fabián (German Alegria / MEXSPORT)

El Matador Hernández, una estrella del Tik Tok

Desde que salió a la luz la red social Tik Tok, el Matador Hernández ha compartido un sinfín de videos donde incluso hasta utiliza vestimenta adecuada a cada tema del que publica.

Pelucas, pintura y sus históricos uniformes de cuando era futbolista son protagonistas de sus pequeños clips en esta viral red social.

