Chicharito Hernández se perderá el inicio de la temporada de la MLS; ahora estaría fuera más de un mes por una lesión.

A través de una transmisión de Twitch el jugador reveló el tiempo de recuperación estimado después de las molestias que presentó antes del arranque de la temporada 2023 de la MLS.

El delantero mexicano le contestó a uno de sus seguidores y dejó claro que podría estar fuera hasta más de un mes. Es así, que estaría disponible para el juego frente a los Vancouver Whitecaps si es que le toma las 2 semanas, si es más tiempo llegaría para el partido contra Houston Dynamo de Héctor Herrera.

“¿Voy a jugar en Dallas? No, me estoy recuperando de mi lesión, voy a estar entre 2 a 5 semanas más porque debemos tener mucho cuidado para evitar recaídas”, dijo.

Chicharito Hernández en la Selección Mexicana

Mucho se ha hablado, de que Chicharito Hernández podría volver a la Selección Mexicana desde la llegada de Diego Cocca, sin embargo eso no sería posible por ahora.

Y es que, el debut de Diego Cocca con el Tri es el próximo 23 de marzo , fecha que no se sabe si el delantero mexicano ya se habrá recuperado de su lesión, tomando en cuenta que podrían ser hasta 5 semanas.

Hasta el momento, Chicharito Hernández lleva 38 goles y 6 asistencias a lo largo de 71 partidos con Los Ángeles Galaxy; veremos si dichas estadísticas convencen a Diego Cocca.

¿Chicharito Hernández se queda en LA Galaxy?

Mucho se hablaba del regreso de Chicharito Hernández a Club Chivas aunque el futbolista dejó claro que le gustaría permanecer más tiempo en la MLS, por lo que el Rebaño no sería viable.

“Yo tengo nada más este año de contrato, me encantaría quedarme aquí por más tiempo, me fascinaría, pero ya saben que en el futbol las decisiones no siempre dependen de uno”, comentó.

