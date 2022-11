Todo parece indicar, que la relación entre Checo Pérez y Arturo Elías Ayub es cercana, pues hasta hicieron una apuesta con tortas ahogadas.

Y es que, ambos hicieron un en vivo a través de su cuenta de Instagram donde platicaron sobre la presente temporada de la Fórmula 1.

Hubo alrededor de 18 mil personas que estuvieron conectadas, fue entonces cuando Checo Pérez y Arturo Elías Ayub hicieron el trato, pues si el piloto tapatío no queda en el segundo puesto del campeonato de Pilotos, regalarían tortas ahogadas a todos los que estuvieron conectados.

“Si quedas segundo en el campeonato, los 18 mil espectadores del en vivo nos invitan tortas ahogadas, si no, nosotros los invitamos a comer a todos”, dijeron.

Checo Pérez y Arturo Elías Ayub hablan sobre el Gran Premio de México

Checo Pérez y Arturo Elías Ayub charlaron sobre los que ocurrió en el Autódromo Hermanos Rodríguez en el Gran Premio de México.

Y es que, el empresario le dijo al piloto que sin duda alguna es una inspiración para los jóvenes que quieren dedicarse al automovilismo.

“Gracias por este fin de semana. Le diste a la gente una ilusión. Que los chavos vean que hay oportunidad si trabajan duro. Yo te quiero pedir que nos des un mensaje. Me consta como te la has roto, como pudiste haber tirado la toalla miles de veces pero aguantaste”, dijo Elías Ayub.

Por su parte, Checo aseguró que ha sabido aprovechar sus oportunidades aunque se sintió decepcionado por el tercer lugar, pues quería pelear el primero en su país.

“He tenido la suerte de aprovechar mis oportunidades, lo he dado todo, me han salido las cosas en momentos importantes. Lo mejor de todo es poder ir a casa y saber que di mi 100 por ciento, son de las veces que mejor me siento”, dijo.

