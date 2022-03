Checo Pérez no se preocupa por la posibilidad de que Pierre Gasly tome su lugar en la escudería Red Bull Racing para la próxima temporada de la Fórmula 1.

En entrevista con Fox Sports, Checo Pérez aseguró que no se encuentra preocupado por esa situación, pues se encuentra enfocado en la actual campaña.

El piloto tapatío señaló que tendrá conversaciones con Red Bull Racing cuando llegue el momento y confía en que sean rápidas “en cualquiera de las direcciones”.

“Llevo 12 años en la Fórmula 1. Ahorita estoy muy enfocado en mi temporada que ni siquiera he pensado en eso. Estoy enfocado en dar los mejores resultados”, dijo.

“Llevo 12 años en la Fórmula 1. Ahorita estoy muy enfocado en mi temporada que ni siquiera he pensado en eso. Estoy enfocado en dar los mejores resultados. Llegará y será una plática rápida en cualquier dirección, pero es algo que no he pensado”

Checo Pérez