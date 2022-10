Checo Pérez partirá desde la cuarta posición el próximo domingo 30 de octubre en el Gran Premio de México, todo esto después de finalizar en dicha posición la Qualy en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Checo Pérez habló con los medios tras finalizar la Qualy del Gran Premio de México, donde confesó haber sentido frustración por el resultado obtenido.

“Fue una pena, pudimos haber peleado por la Pole, pero tuve un problema eléctrico durante toda la sesión. Justo antes, cuando prendieron el auto, no tenía telemetría, entonces tuvimos que cambiar una caja eléctrica y perdimos conexión en la parte eléctrica” comentó.

Sin embargo, el piloto tapatío de 32 años de edad fue optimista, pues el problema que tuvo durante toda la clasificación pudo haberlo relegado a posiciones más lejanas de la punta.

“En las vueltas no tenía referencia, no sabía dónde estaba exactamente, casi me quedo fuera de la Q1 y Q2, entonces estar cuartos no es un mal resultado . Me hubiera encantado estar entre los primeros tres para tener una mejor oportunidad en la curva 1″ finalizó.

Checo Pérez en búsqueda de la gloria en el Gran Premio de México

Checo Pérez correrá por séptima ocasión en el Gran Premio de México el próximo domingo 30 de octubre, buscando alcanzar nuevamente el segundo lugar del Campeonato de Pilotos de la temporada 2022.

Durante su carrera en la Gran Carpa, el piloto tapatío de 32 años de edad ha sacado puntos en seis de sus últimas siete carrera en tierras mexicanas.

La última ocasión y en su primer año como competidor de Red Bull Racing, Checo subió al podio por primera vez en este evento tras finalizar tercero en el Autódromo Hermanos Rodríguez en 2021.

Ahora, Pérez hará lo posible para mejorar el resultado y así, obtener su tercera victoria de la campaña en la Fórmula 1 como piloto de la escudería austriaca.

Checo Pérez (Edgar Quintana / Mexsport)

Gran Premio de México: Datos de la carrera

Gran Premio de México

Domingo 30 de octubre a las 14:00 hrs.

Autódromo Hermanos Rodríguez

