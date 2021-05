Este sábado se llevó a cabo la clasificación del Gran Premio de Mónaco, quinto de la temporada de la Fórmula 1, donde el piloto mexicano, Sergio ‘Checo’ Pérez, no tuvo su mejor actuación, pues tendrá que arrancar la carrera desde la novena posición.

Checo Pérez, quien fue uno de los más rápidos en los entrenamientos, pasó sin problemas las primeras dos clasificaciones, pero fue en la tercera y última donde tuvo mayores dificultades, sobre todo tras un accidente de Charles Leclerc en su última vuelta.

Precisamente fue el piloto de Ferrari quien, a pesar del accidente en su última vuelta, se llevó la pole position, mientras que Max Verstappen , compañero de Checo Pérez arrancará en la segunda posición; Lewis Hamilton (Mercedes) , campeón del mundo, largará séptimo.

Checo Pérez habló tras su desempeño en la clasificación para el GP de Mónaco, mostrando su frustración por el noveno lugar que consiguió en una tarde que pintaba bien, pero que terminó no de la mejor forma en la última parte.

“Mejoramos y progresamos durante todo el fin de semana, pero desafortunadamente encontramos mucho tráfico en calificación. No pudimos sacar el máximo. Las condiciones fueron bajando. Al final en mi mejor carrera encontré el tráfico en las esquinas. No me gusta la posición, porque no ayuda. Estamos muy apretados y debemos poner la temperatura mañana lo más rápido posible para subir”.

Checo Pérez. Piloto Red Bull