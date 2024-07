La Summer Cup ya comenzó, y el América Femenil hizo su debut. Y antes de ver el resultado y lo demás, tenemos que pasar por el comentario polémico de un comentarista de ESPN sobre una jugadora.

Así es, fue durante el Angel City vs el América Femenil que este comentarista de ESPN comentó algo sobre el aspecto de la jugadora.

Este partido de la Summer Cup, torneo que junta a los equipos de la NWSL y la Liga MX Femenil, entre América y Angel City terminó a favor de las estadounidenses.

América Femenil cayó 2 a 1 ante el equipo de la NWSL en su debut en este nuevo torneo. Los goles del Angel City fueron de Kennedy Fuller y Sidney Leroux, mientras que Kiana Palacios anotó para las Águilas.

Comentarista de ESPN causa polémica por criticar a una jugadora del América Femenil

En este partido ya comentado entre Angel City vs América Femenil, se dio el comentario de parte del periodista de ESPN en el que critica a la jugadora.

El comentarista se llama Jesús ‘Yisus’ López y la jugadora que criticó fue Miah Zuazua. En el minuto 57 se pudo escuchar en la transmisión de ESPN lo siguiente:

“La que se decolora el cabello, le pega al peróxido para convertirse en una falsa rubia”, comentó este comentarista de ESPN sobre Miah Zuazua.

Después de lo que dijo Yisus López, las redes sociales se le volcaron por la polémica que generó, se pueden leer comentarios como: “Es que es increíble que esto les parezca “normal”, que en femenil puedan decir tantas tonterías”

Es que es increíble que esto les parezca "normal", que en femenil puedan decir tantas tonterías.pic.twitter.com/HdsP3jjXeB https://t.co/cgl3cAx0Zl — Adrianelly Hernández (@NellyFut) July 21, 2024

¿Quién es Jesús Humberto López? Comentarista de ESPN que hizo un comentario polémico a la jugadora del América

Jesús Humberto López es un comentarista de ESPN, y hace no mucho era parte de TV Azteca. Se especializa en futbol y ha cubierto grandes eventos como: Copas del mundo, Copa Confederaciones, Copa América. Además de participar en muchos programas de televisión.

De hecho, el Yisus, ya era una cara muy reconocida en TV Azteca hasta que se dio su sorpresiva salida del canal porque: “Argumentaron situaciones económicas y otras cuestiones, pero básicamente lo económico, pero no en todos los casos fue igual, a algunos se les mantuvo y a otros no, no hubo el respeto que yo esperaba”, comentó Jesús Humberto.

Después de su pasó por TV Azteca llegó a ESPN donde narra partidos como estos de la Summer Cup.