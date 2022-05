Lo que sucedió ayer en la Champions League entre el Real Madrid y el Manchester City sorprendió a propios y extraños, incluido al astro argentino, Lionel Messi.

Lionel Messi, en uno de los famosos streaming de Sergio ‘Kun’ Agüero, mostró su enfado tras la remontada del Real Madrid frente al Manchester City, en los minutos finales.

Agüero, el mejor amigo de Lionel Messi en el futbol, se encontraba viendo y comentando el partido con Carlos Tévez, cuando le llegó un mensaje de “La Pulga”.

“Me escribió Leo”, le contó Agüero a Carlos Tevez. “¿Qué dice Leo?”, preguntó el ‘Apache’ y el ‘Kun’ respondió: “Me puso: ‘dejate de joder, boludo. No puede ser” .

Posteriormente, el surgido de Club Independiente le respondió vía audio a Leo Messi: “¿Qué pasa pa? Estoy acá laburando y en realidad estoy recaliente. La verdad que no se puede creer”.

Messi somos todos ahora mismo. pic.twitter.com/FBTbADzma0 — Kun 🇦🇷 (@KUNFCB1) May 4, 2022

Sergio Agüero bromea con necesitar una ambulancia

En la misma transmisión de Star+ para ESPN, Sergio ‘Kun’ Agüero bromeó con requerir una ambulancia después de que se marcara el penalti en favor del Real Madrid CF.

La falta sobre el francés Karim Benzema dentro del área hizo que el ex futbolista argentino dijera: Siento como esa vez que me dio taquicardia. No puede ser.

Carlos Tevez, riendo, respondió a su ex compañero en el Manchester City: “Pará que no tenemos ambulancia ahí, boludo”... El Kun Agüero seguía molesto y preguntó a su estilo: ¿Si hay ambulancia, verdad?

Kun Agüero sufrió problemas de salud en el Barcelona vs Alavés (Tomada de video )

Real Madrid vs Liverpool FC: Se repite la final de la Champions League

Luego de la hazaña conseguida por el Real Madrid ante el Manchester City en el Estadio Santiago Bernabéu, volverá a verse las caras ante el Liverpool FC en la final de la Champions League.

El Real Madrid y el Liverpool FC abrirán otro capítulo en su historial de finales de Champions League para enfrentarse por tercera vez el próximo 28 de mayo en el Stade de France, en París.

En total, en diferentes fases, ambos equipos han disputado 7 partidos en la competencia más importante a nivel de clubes en Europa, de los cuáles el Madrid ha ganado 4, el Liverpool 2 y han empatado en una sola ocasión.