El portero del CF Pachuca, Oscar Ustari, no olvida cuando el Atlas FC lo desechó, por una fuerte lesión en la rodilla.

Por eso, más que nunca, quiere ganarle la final a los Rojinegros, lo cual no será fácil, ya que los Tuzos van abajo en el global por 2-0.

El CF Pachuca y el Atlas FC dirimirán al campeón del Clausura 2022 esta noche en el Estadio Hidalgo, en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

Ustari (Tomada de video)

¿Oscar Ustari le guarda rencor al Atlas FC?

En el torneo de Apertura 2017, en el juego ante el Atlas FC y el Club Tigres , Oscar Ustari sufrió una dramática lesión, en un intento de despeje, simplemente se le luxó la rodilla derecha.

La imagen fue dramática ya que se vio cómo la articulación se salió de lugar; seis meses después, con varias operaciones encima, Óscar Ustari fue dejado en libertad por el equipo rojinegro.

“No fue una operación, fueron nueve operaciones para quedar bien”, recuerda el portero argentino. “Viví lo peor del futbol en esos momentos”.

A mediados del 2018, la carrera de Ustari estaba prácticamente perdida. “Nadie me quería contratar, y la última imagen que había dejado era la de estar llorando sobre el césped”.

Por eso esta final, “es tan especial. No es que le guarde rencor al Atlas FC, hicieron lo que tenía que hacer, pero ahora estoy de regreso después de todo lo malo que viví”.

Es más, cuando se retire, “me voy a ir a vivir a Guadalajara , Atlas me trató de maravilla, pero claro que me siento muy agradecido por la confianza que me ha tenido CF Pachuca”.

Oscar Ustari sufrió una terrible lesión durante el encuentro entre el @atlasfc y @TigresOficial pic.twitter.com/ni3O0cKwK5 — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) November 2, 2017

¿Cómo fue el regreso de Óscar Ustari?

Óscar Ustari, después de aquella lesión en la rodilla del 2017, estaba prácticamente fuera del futbol, hasta que llegó su salvador.

“Yo entrenaba, me mantenía en forma, y me llamó Pablo Pezzolano, (quien entrenaba al Liverpool de Uruguay). Me tuvo confianza ay me hizo regresar”, recuerda el cancerbero.