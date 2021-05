El CF Pachuca ha sido protagonista en las últimas horas, no solo por su partido ante Cruz Azul, sino por el visible sobrecupo que hubo en el Estadio Hidalgo, por el cual ya se hizo a creedor a una multa económica.

Fue la Secretaría del estado, la que dio a conocer las sanciones a las que se hizo acreedor el Club de Futbol Pachuca por superar el aforo permitido por las autoridades sanitarias.

En entrevista con ESPN, el alcalde de Pachuca, Sergio Baños, reafirmó lo que la Secretaría de Salud del estado informó en el comunicado, pero además agregó que además de superar el aforo permitido, el Estadio Hidalgo, casa del CF Pachuca, tampoco contó con las medidas sanitarias.

“No se respetaron las medidas de bioseguridad, pudimos observar, cuando llegué al estadio, que había largas filas en los accesos al inmueble sin respetar la sana distancia, en las puertas de acceso no tenían los arcos sanitizantes que son obligatorios, no tenían el gel antibacterial para las personas, no estaban tomando la temperatura los asistentes y no daban toallitas húmedas para estar en todo momento salvaguardando la integridad de la vida de los seres humanos ante esta situación”

Sergio Baños. Alcalde Pachuca