Las consecuencias siguen para el Club de Futbol Pachuca por el sobrecupo presentado en el partido de ida de las semifinales del Guard1anes 2021 ante Cruz Azul, por el que tendrán que pagar casi medio millón de pesos.

La tarde de este jueves se dio a conocer un comunicado de la Secretaría de Salud de Pachuca, donde señaló las sanciones para el Club Pachuca por el superar el aforo permitido en el Estadio Hidalgo, lo cual era básicamente pagar 500 UMA’s, es decir, casi 45 mil pesos .

Además, la autoridad gubernamental sugirió a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) que también impusiera una multa al conjunto de la Bella Airosa.

En entrevista para ESPN, el Alcalde de Pachuca, Sergio Baños, confirmó lo dicho por la Secretaría de Salud del estado y reveló que además de superar el aforo permitido, en el Estadio Hidalgo no se cumplieron las normas de seguridad.

“No se respetaron las medidas de bioseguridad, pudimos observar, cuando llegué al estadio, que había largas filas en los accesos al inmueble sin respetar la sana distancia, en las puertas de acceso no tenían los arcos sanitizantes que son obligatorios, no tenían el gel antibacterial para las personas, no estaban tomando la temperatura los asistentes y no daban toallitas húmedas para estar en todo momento salvaguardando la integridad de la vida de los seres humanos ante esta situación”

Sergio Baños. Alcalde de Pachuca