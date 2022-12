César Montes llegó a Barcelona, para reportarse con el Espanyol , equipo de la primera división de la Liga de España. El defensa central surgido de los Rayados de Monterrey aseguró que arriba sin miedo al club catalán.

César Montes de 25 años de edad, llega a compra, se habla de que el cuadro catalán pagó una cifra ronda los 206 millones de pesos.

Y asegura que no tiene miedo: “Encaro el traspaso con mucha ilusión, no con miedo. Esto es jugar al futbol, y al final de cuentas, es lo que sé hacer desde pequeño”, dijo a su llega al aeropuerto de Barcelona.

César Montes, el hombre sin miedo

César Montes, quien después de pasar los exámenes médicos será presentado como nuevo jugador del Espanyol de Barcelona, afirmó que llega al cuadro catalán sin miedo alguno.

El central quien jugó con la Selección Mexicana el Mundial de Qatar 2022, se dijo “feliz, muy contento e ilusionado de cumplir un sueño para mí. Quiero disfrutar esto que se viene por delante para mí”.

Expresó que su compañero en los Rayados de Monterrey y la Selección Mexicana, Héctor Moreno le dio muchos consejos para poder triunfar en el futbol ibérico.

“Héctor me ha recomendado varias cosas. He estado a su lado por mucho tiempo y me habló cosas muy lindas del club, así como lo conozco bastante bien, su historia”, comentó el zaguero.

Los mexicanos en el Espanyol

César Montes será el quinto jugador mexicano en jugar en el Espanyol de Barcelona.

Antes lo hizo Germán Villa, bajo las órdenes de Marcelo Bielsa. A inicios del 2000 llegó Juan Francisco Palencia quien sólo estuvo durante un torneo.

Después llegó Héctor Moreno, quien jugó cuatro temporadas en las que jugó más de 130 partidos.

Finalmente estuvo Diego Reyes en la campaña 2016-2017, teniendo un relativo éxito.

Además estuvo como director técnico Javier Aguirre, quien estuvo cuatro torneos, llevando al equipo a las competencia de Europa.

