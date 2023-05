Carlos Salcedo ya está en la CDMX para reportarse con Cruz Azul, equipo al que dice fue un sueño llegar y espera que esto le ayude a regresar a la Selección Mexicana.

El llamado Titán Carlos Salcedo cerrará el contrato con el equipo cementero y después de pasar los exámenes médicos de rigor, se anunciará su contratación oficial.

El zaguero proveniente del FC Juárez dijo que jugar en un capital de la capital del país, es un sueño que quería cumplir.

“La verdad es que este es un sueño hecho realidad. Jugar en Cruz Azul es algo que aun no me la creo. Sé lo que conlleva estar aquí y estoy listo para todo”, mencionó Carlos Salcedo.

Desde pequeño, jugar en la capital, “era algo que me imaginaba, era un sueño que ahora se me cumple. Bueno ya jugué en el Club Chivas (Guadalajara), en el Club Tigres (Monterrey) y todo eso me hace tener muchas ganas de arrancar aquí”.

Carlos Salcedo firmará contrato y viajará con el equipo a Ixtapa Zihuatanejo para incorporarse a la pretemporada del equipo que dirige Ricardo Tuca Ferretti.

Carlos Salcedo quiere regresar a la Selección Mexicana

Carlos Salcedo llegó a la ciudad de México para reportarse con su nuevo equipo, el Cruz Azul. Su fichaje con el equipo cementero podría abrirle las puertas para regresar a la Selección Mexicana.

El Titán Carlos Salcedo fue vetado de la Selección Mexicana cuando en la Copa Oro del 2021 se encaró con uno de los auxiliares de Gerardo Martino, cuando estaba a punto de entrar de cambio en la final contra Estados Unidos.

Aunque ofreció disculpas nunca volvió a ser llamado y se perdió el Mundial de Qatar 2022: “Creo que ha sido un poco injusto por todo lo que me señala”, mencionó.

Si se tiene que dar, su regreso a la Selección Mexicana, “se dará. Si tengo que hacer las cosas acá para llegar a la Selección Mexicana, tendré que hablarlo dentro del campo”.

La trayectoria de Carlos Salcedo; ahora jugará en Cruz Azul

Carlos Salcedo de 29 años de edad, inició su carrera en las fuerzas básicas del Club Tigres pero debutó profesionalmente en el Real Salt Lake City de la MLS.

Después firmó con el Club Chivas para de ahí ir a Europa a jugar con el Fiorentina de la Serie A de Italia y el Eintracht Frankfurt de la Bundesliga de Alemania.

Regresó al Club Tigres en el 2019, para después irse al Toronto FC de la MLS pero sólo por pocos meses y finalmente se fue a jugar al FC Juárez.

