'AÚN NO ME DECIDO SOBRE EL TEMA DEL ASCENSO Y DESCENSO' 😱



La dueña de Juárez aún no sabe qué postura tomar al respecto del ascenso.



Sobre la multa que deben pagar los equipos, no está de acuerdo. "Que la quiten"



"Los recursos no son ilimitados" #LUP pic.twitter.com/8uTfxYtjE4