Carlos Rodríguez, actual jugador de Cruz Azul ha expresado en varias ocasiones su deseo de ir a Europa a probar suerte.

En entrevista para TUDN, Carlos Rodríguez aseguró que se fue a Cruz Azul pues tendría más posibilidades de irse a Europa y el club conoce su deseo.

“A veces en el club que estás es difícil salir (a Europa), te soy sincero, una parte de mi decisión (de salir de Rayados) fue por eso, acá me van a ayudar bastante en esa decisión. Ellos saben que tengo un sueño de ir a Europa que espero cumplir, voy a dar todo de mí para lograrlo, y para eso tengo que estar bien acá”.

Carlos Rodríguez iría a dónde sea en Europa

Por otro lado, Carlos Rodríguez admitió que se iría a cualquier equipo con tal de vivir el sueño europeo e incluso tomó de ejemplo a César Montes quien recientemente acaba de salir de la Liga MX para ir a España.

“En lo personal, soy alguien que iría a donde me dijeran, sea lo que sea que me dieran, porque al final yo lo hablaba con César (Montes) ahora que pudo salir al Espanyol, al final va a llegar la hora de nuestro retiro y yo creo que a mí no me gustaría quedarme con que toda mi vida esté recordando si me hubiera ido y qué hubiera pasado”, añadió.

Carlos Rodríguez en Cruz Azul

Carlos Rodríguez llegó a Cruz Azul en 2022 con muchas expectativas después de haber recorrido un largo camino con los Rayados de Monterrey.

Y es que, surgió de las fuerzas básicas de Rayados de Monterrey e hizo su debut profesional en 2016.

Demostró ser un jugador importante al ganar las finales de la Liga de Campeones de la Concacaf 2019 contra Club Tigres.

En Cruz Azul su historia no ha sido la misma, pues una lesión lo alejó de las canchas y no ha podido brillar en el equipo, es por eso que su deseo de ir al viejo continente sigue latente.

